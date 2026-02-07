Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 23:24 |
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»

Мирон Богданович – о заявлениях Джанни Инфантино

МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть россию в большой футбол.

«Президент ФИФА уже не впервые позволяет себе неадекватные заявления о реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может быть и речи! Ведущие футбольные державы придерживаются четкой позиции по недопуску.

Ведь возвращение даже юношеских сборных россии сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа.

Заявления Инфантино, действительно, иначе, как позором не назовешь. Я приглашаю президента ФИФА посетить Украину, готов сопровождать его в прифронтовом Харькове», – сказал Мирон Богданович.

По теме:
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
В Швеции отреагировали на слова Инфантино и возможное возвращение россиян
Джанни Инфантино Мирон Маркевич ФИФА
