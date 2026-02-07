МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Мирон Богданович – о заявлениях Джанни Инфантино
Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть россию в большой футбол.
«Президент ФИФА уже не впервые позволяет себе неадекватные заявления о реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может быть и речи! Ведущие футбольные державы придерживаются четкой позиции по недопуску.
Ведь возвращение даже юношеских сборных россии сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа.
Заявления Инфантино, действительно, иначе, как позором не назовешь. Я приглашаю президента ФИФА посетить Украину, готов сопровождать его в прифронтовом Харькове», – сказал Мирон Богданович.
