МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть россию в большой футбол.

«Президент ФИФА уже не впервые позволяет себе неадекватные заявления о реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может быть и речи! Ведущие футбольные державы придерживаются четкой позиции по недопуску.

Ведь возвращение даже юношеских сборных россии сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа.

Заявления Инфантино, действительно, иначе, как позором не назовешь. Я приглашаю президента ФИФА посетить Украину, готов сопровождать его в прифронтовом Харькове», – сказал Мирон Богданович.