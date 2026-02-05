Мирон МАРКЕВИЧ: «Меня не взяли на работу, хотели, чтобы я стучал»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своих молодых годах и о том, как он посещал отдел КГБ.

«Когда получил травму колена, из-за которой перестал играть, нужно было где-то работать. Подал документы на должность преподавателя в институте физкультуры. И мне позвонили: завтра принимаем вас на работу, но перед этим зайдите в отделение милиции на 4-й этаж. А там был отдел КГБ – сидел офицер. И начал меня обрабатывать: нам нужно кое-что знать, а в вашем доме живут диссиденты, вот с ними нужно поговорить. Одним словом, чтобы я стучал. Но я отказался – и на работу меня не взяли.

Пришлось идти в сельскую школу учителем физкультуры. Хорошо, что так случилось, ведь там начал бегать, играть с детьми в футбол, баскетбол, благодаря чему травма затянулась, и потом я еще два года играл в Луцке», – сказал Маркевич.