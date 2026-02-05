Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, клуб ведет переговоры с 33-летним футболистом. Они продвигаются хорошо, но Каземиро еще не дал окончательного согласия. Ему предлагают зарплату в размере 950 тысяч фунтов в неделю.

При этом судьба трансфера зависит от решения Криштиану Роналду: если португалец останется в «Аль-Насре», даже не смотря на разногласия, связанные с трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), то переход состоится.

Летом Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед», о чем уже заявил ранее.