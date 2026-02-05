Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 22:05 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:06
1118
0

Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду

Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

05 февраля 2026, 22:05 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:06
1118
0
Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, клуб ведет переговоры с 33-летним футболистом. Они продвигаются хорошо, но Каземиро еще не дал окончательного согласия. Ему предлагают зарплату в размере 950 тысяч фунтов в неделю.

При этом судьба трансфера зависит от решения Криштиану Роналду: если португалец останется в «Аль-Насре», даже не смотря на разногласия, связанные с трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), то переход состоится.

Летом Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед», о чем уже заявил ранее.

По теме:
Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
Каземиро трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду свободный агент
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04 февраля 2026, 23:50 1
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Футбол | 05.02.2026, 21:02
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»
Футбол | 05.02.2026, 21:42
Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»
Йожеф САБО: «Очевидно, он берет в россии взятки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 20
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем