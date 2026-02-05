Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 февраля 2026, 23:18
Экс-игрок Барселоны проехался по Винисиусу: «Ограниченный спортсмен»

Джованни раскритиковал бразильского футболиста

Винисиус

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Джованни раскритиковал бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса:

«Винисиус Жуниор – ограниченный спортсмен, он просто быстро дриблирует. И все. Приставьте к нему сильного, быстрого защитника, и он ничего не сможет сделать. Он не может изменить ход игры», – сказал экс-бомбардир «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться восьмью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА принял важное решение перед матчем «Реала» и «Бенфики» в Лиге чемпионов.

