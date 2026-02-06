Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 февраля 2026, 00:02
Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду

Украинец поздравил португальца с днем рождения

Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Пятого февраля Криштиану Роналду отпраздновал 41-й день рождения. Португальский форвард – пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы 2016 года и многолетний победитель Лиги чемпионов.

Объединенный чемпион мира Александр Усик выступил в социальных сетях и поздравил португальца: «С днем рождения, брат».

За карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср», а также провел более 200 матчей за сборную Португалии. Он остается одним из самых титулованных игроков в истории мирового футбола.

Криштиану Роналду Александр Усик день рождения
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Александр Бондарь
зашкварился с геем
_ Moore
він би краще за собою дивився. Знову з касапом, і не простим касапом, а з кадировцем сфоткався - https://t.me/allgolobutsky/34060
