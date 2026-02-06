Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду

Пятого февраля Криштиану Роналду отпраздновал 41-й день рождения. Португальский форвард – пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы 2016 года и многолетний победитель Лиги чемпионов.

Объединенный чемпион мира Александр Усик выступил в социальных сетях и поздравил португальца: «С днем рождения, брат».

За карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср», а также провел более 200 матчей за сборную Португалии. Он остается одним из самых титулованных игроков в истории мирового футбола.