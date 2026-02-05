Маркевич объяснил, зачем Фонсеке нужен Яремчук в Лионе

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал переход украинского нападающего Романа Яремчука во французский «Лион»:

«Что касается Яремчука, то по имеющейся информации инициатором его перехода был руководитель «Лиона» Паулу Фонсека. «Горожане» делают ставку на высокую скорость, контратакующий стиль. Видимо, Фонсека верит, что появление Романа повлияет на вариативность атак, поможет качественно действовать и при позиционном наступлении».

В сезоне 2025/26 Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.