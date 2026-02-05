Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич объяснил, зачем Фонсеке нужен Яремчук в Лионе
Франция
05 февраля 2026, 23:51 |
461
0

Маркевич объяснил, зачем Фонсеке нужен Яремчук в Лионе

Легендарный украинский тренер считает, что Роман может разнообразить игру команды

05 февраля 2026, 23:51 |
461
0
Маркевич объяснил, зачем Фонсеке нужен Яремчук в Лионе
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал переход украинского нападающего Романа Яремчука во французский «Лион»:

«Что касается Яремчука, то по имеющейся информации инициатором его перехода был руководитель «Лиона» Паулу Фонсека. «Горожане» делают ставку на высокую скорость, контратакующий стиль. Видимо, Фонсека верит, что появление Романа повлияет на вариативность атак, поможет качественно действовать и при позиционном наступлении».

В сезоне 2025/26 Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Меня не взяли на работу, хотели, чтобы я стучал»
Клуб Первой лиги расстался с третьим легионером во время зимней паузы
ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига 1 (Франция) Мирон Маркевич чемпионат Франции по футболу Роман Яремчук Лион инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
Футзал | 04 февраля 2026, 23:25 0
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро

Чемпионы Европы прошли дальше – 1:4

В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту
Футбол | 05 февраля 2026, 17:10 14
В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту
В УПЛ появится новый Бруниньо? Шахтер сделал предложение по таланту

«Горняки» хотят подписать 17-летнего вингера из «Атлетико Паранаэнсе»

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
Футбол | 05.02.2026, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем