Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии
Кубок Италии
Аталанта
05.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
05 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 00:03
189
1

С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии

Команда из Бергамо добыла победу со счетом 3:0

05 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 00:03
189
1 Comments
С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

«Аталанта» обыграла «Ювентус» и вышла в полуфинал Кубка Италии.

Поединок четвертьфинала состоялся в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0 благодаря голам Скамакки, Сулемани и Пашалича и вышли в полуфинал Кубка.

Кубок Италии. Четвертьфинал

Аталанта – Ювентус – 3:0

Голы: Скаммакка, 27 (пенальти), Сулемана, 77, Пашалич, 85

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Эден АЗАР: «Мои дети без ума от его игры»
Аталанта Ювентус Аталанта - Ювентус Кубок Италии по футболу Джанлука Скамакка Камалдин Сулемана Марио Пашалич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Уайлдер разнес Тайсона Фьюри

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Футбол | 05.02.2026, 18:01
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Футбол | 06.02.2026, 01:12
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serg_Al
Браво, Аталанта!  Молодці!!!   Взули цей гидотний Ювентус.
Ответить
+3
Популярные новости
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 20
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем