С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии

«Аталанта» обыграла «Ювентус» и вышла в полуфинал Кубка Италии.

Поединок четвертьфинала состоялся в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0 благодаря голам Скамакки, Сулемани и Пашалича и вышли в полуфинал Кубка.

Кубок Италии. Четвертьфинал

Аталанта – Ювентус – 3:0

Голы: Скаммакка, 27 (пенальти), Сулемана, 77, Пашалич, 85

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.