Кубок Италии05 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 00:03
С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии
Команда из Бергамо добыла победу со счетом 3:0
05 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 00:03
«Аталанта» обыграла «Ювентус» и вышла в полуфинал Кубка Италии.
Поединок четвертьфинала состоялся в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0 благодаря голам Скамакки, Сулемани и Пашалича и вышли в полуфинал Кубка.
Кубок Италии. Четвертьфинал
Аталанта – Ювентус – 3:0
Голы: Скаммакка, 27 (пенальти), Сулемана, 77, Пашалич, 85
Браво, Аталанта! Молодці!!! Взули цей гидотний Ювентус.
