Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эден АЗАР: «Мои дети без ума от его игры»
Другие новости
05 февраля 2026, 18:15 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:16
579
0

Эден АЗАР: «Мои дети без ума от его игры»

Бельгийский вингер высказался о Кенане Йылдызе

05 февраля 2026, 18:15 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:16
579
0
Эден АЗАР: «Мои дети без ума от его игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бельгийский вингер Эден Азар высказался о турецком нападающем туринского «Ювентуса» Кенане Йылдызе:

«Мои дети без ума от Кенана Йылдыза. Они надеются увидеть его в Премьер-лиге, но для меня он игрок стиля «Реала», – сказал экс-игрок «Челси».

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 31 матч н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Traneefrmarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Йылдыз попал на радары гранда АПЛ.

По теме:
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эден Азар Кенан Йылдыз Ювентус
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В семье звезды футбола родится третий ребенок
Футбол | 05 февраля 2026, 17:43 0
ФОТО. В семье звезды футбола родится третий ребенок
ФОТО. В семье звезды футбола родится третий ребенок

Илкай Гюндоган и его жена Сара ждут пополнение в семье

Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Теннис | 05 февраля 2026, 16:12 30
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии

Александра в двух сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Футзал | 04.02.2026, 19:57
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 16
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 5
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем