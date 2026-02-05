Эден АЗАР: «Мои дети без ума от его игры»

Бельгийский вингер Эден Азар высказался о турецком нападающем туринского «Ювентуса» Кенане Йылдызе:

«Мои дети без ума от Кенана Йылдыза. Они надеются увидеть его в Премьер-лиге, но для меня он игрок стиля «Реала», – сказал экс-игрок «Челси».

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 31 матч н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться девятью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Traneefrmarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Йылдыз попал на радары гранда АПЛ.