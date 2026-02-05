ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре

21-летний полузащитник «Динамо» Андрей Маткевич продолжит свою карьеру в составе новичка отечественной Премьер-лиги – «Эпицентра» из Каменец-Подольского.

За «Эпицентр» динамовец будет выступать на правах аренды до завершения нынешнего сезона. В структуре «Динамо» Маткевич играл за юношескую команду (63 матча, 20 голов в чемпионате U-19).

С марта по декабрь прошлого года вингер находился в расположении луганской «Зари», в составе которой провел 12 матчей (5 раз выходил на поле в составе юношеской команды луганчан) и отдал одну результативную передачу.

Контракт Маткевича истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

После 16 туров подопечные Сергея Нагорняка набрали 14 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 21 февраля, «Эпицентр» сыграет на домашней арене против черкасского ЛНЗ.