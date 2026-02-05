Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 20:13 |
1050
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре

21-летний Андрей Маткевич проведет в составе дебютанта Премьер-лиги ближайшие полгода

05 февраля 2026, 20:13 |
1050
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре
ФК Динамо Киев. Андрей Маткевич

21-летний полузащитник «Динамо» Андрей Маткевич продолжит свою карьеру в составе новичка отечественной Премьер-лиги – «Эпицентра» из Каменец-Подольского.

За «Эпицентр» динамовец будет выступать на правах аренды до завершения нынешнего сезона. В структуре «Динамо» Маткевич играл за юношескую команду (63 матча, 20 голов в чемпионате U-19).

С марта по декабрь прошлого года вингер находился в расположении луганской «Зари», в составе которой провел 12 матчей (5 раз выходил на поле в составе юношеской команды луганчан) и отдал одну результативную передачу.

Контракт Маткевича истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

После 16 туров подопечные Сергея Нагорняка набрали 14 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 21 февраля, «Эпицентр» сыграет на домашней арене против черкасского ЛНЗ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продал одного из лидеров за границу
Сыграл все матчи. Основной игрок Кривбасса может сменить клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником
Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Маткевич трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Футбол | 05 февраля 2026, 04:02 0
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас

Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Футбол | 05.02.2026, 12:33
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 16:15
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
ВИДЕО. Гол-шедевр издалека. Бражко вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Футбол | 05.02.2026, 18:03
ВИДЕО. Гол-шедевр издалека. Бражко вывел Динамо вперед в игре с Вересом
ВИДЕО. Гол-шедевр издалека. Бражко вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Footbulka
Норм, може себе проявити у дорослому футболі, може допомогти Епіку вийти з зони перехідних матчів, класний шанс для нього. Успхів
Ответить
0
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем