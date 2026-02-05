Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
Поединок Эпицентр – Тыргу Муреш завершился со счетом 3:1
Эпицентр продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 5 февраля, подопечные Сергея Нагорняка проведут спарринг с румынским клубом Тыргу Муреш и одержали победу со счетом 3:1.
Эпицентр пропустил первым. На 14-й минуте румынский клуб вышел вперед, реализовав пенальти.
На 28-й минуте Эпицентр счет сравнял. Автором гола стал Андрей Маткевич.
Во втором тайме украинский клуб владел преимуществом, которое воплотил в два забитых мяча. Отличились Владислав Супряга и Джон Себерио.
Товарищеский матч. Турция. 5 февраля
Эпицентр (Украина) – Тыргу Муреш (Румыния) – 3:1
Голы: Маткевич, 28, Супряга, 62, Себерио, 83 – гол, 14 (пенальти)
Видеозапись матча
