Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 12:52 |
59
0

Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш

Поединок Эпицентр – Тыргу Муреш завершился со счетом 3:1

05 февраля 2026, 12:52 |
59
0
Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
ФК Эпицентр

Эпицентр продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 5 февраля, подопечные Сергея Нагорняка проведут спарринг с румынским клубом Тыргу Муреш и одержали победу со счетом 3:1.

Эпицентр пропустил первым. На 14-й минуте румынский клуб вышел вперед, реализовав пенальти.

На 28-й минуте Эпицентр счет сравнял. Автором гола стал Андрей Маткевич.

Во втором тайме украинский клуб владел преимуществом, которое воплотил в два забитых мяча. Отличились Владислав Супряга и Джон Себерио.

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля

Эпицентр (Украина) – Тыргу Муреш (Румыния) – 3:1

Голы: Маткевич, 28, Супряга, 62, Себерио, 83 – гол, 14 (пенальти)

Видеозапись матча

По теме:
Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр и Заря отказались от услуг игроков украинских сборных
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Тыргу-Муреш (футбол) контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Джон Себерио Владислав Супряга Андрей Маткевич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня есть мечта». Откровенное интервью Педриньо про жизнь в Украине
Футбол | 05 февраля 2026, 06:23 12
«У меня есть мечта». Откровенное интервью Педриньо про жизнь в Украине
«У меня есть мечта». Откровенное интервью Педриньо про жизнь в Украине

Бразильский легионер Шахтера ответил на вопрос о смене спортивного гражданства

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04 февраля 2026, 23:50 1
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Футбол | 05.02.2026, 11:17
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 14
Футбол
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
03.02.2026, 11:21 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
04.02.2026, 16:37 23
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем