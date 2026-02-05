Киевское «Динамо» получило суровое наказание из-за нарушения закона Украины и теперь клуб должен заплатить штраф в размере более пяти миллионов гривен.

«Бело-синие» не придерживались требований, прописанных в статье 22-1 Закона Украины «О рекламе». Нарушение было зафиксировано 16 января 2026 года.

Статья 22-1 устанавливает ограничения и специальные требования к рекламе азартных игр. Зафиксировано, что ФК «Динамо» Киев не выполнил эти требования, что и стало основанием для наложения штрафа.

«Динамо» обязано заплатить штраф в государственный бюджет в течение трех месяцев. Об уплате киевский клуб должен проинформировать Государственное агентство Украины PlayCity.

ФОТО. Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины