Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Киевский клуб обязан заплатить более пяти миллионов гривен в течении трех ближайших месяцев
Киевское «Динамо» получило суровое наказание из-за нарушения закона Украины и теперь клуб должен заплатить штраф в размере более пяти миллионов гривен.
«Бело-синие» не придерживались требований, прописанных в статье 22-1 Закона Украины «О рекламе». Нарушение было зафиксировано 16 января 2026 года.
Статья 22-1 устанавливает ограничения и специальные требования к рекламе азартных игр. Зафиксировано, что ФК «Динамо» Киев не выполнил эти требования, что и стало основанием для наложения штрафа.
«Динамо» обязано заплатить штраф в государственный бюджет в течение трех месяцев. Об уплате киевский клуб должен проинформировать Государственное агентство Украины PlayCity.
