Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины

Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 12:33 |
Киевский клуб обязан заплатить более пяти миллионов гривен в течении трех ближайших месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» получило суровое наказание из-за нарушения закона Украины и теперь клуб должен заплатить штраф в размере более пяти миллионов гривен.

«Бело-синие» не придерживались требований, прописанных в статье 22-1 Закона Украины «О рекламе». Нарушение было зафиксировано 16 января 2026 года.

Статья 22-1 устанавливает ограничения и специальные требования к рекламе азартных игр. Зафиксировано, что ФК «Динамо» Киев не выполнил эти требования, что и стало основанием для наложения штрафа.

«Динамо» обязано заплатить штраф в государственный бюджет в течение трех месяцев. Об уплате киевский клуб должен проинформировать Государственное агентство Украины PlayCity.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Николай Тытюк Источник
