5 февраля, в четвертьфинале турнира в Клуж-Напока встретятся Александра Олейникова – Ван Синьюй.

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Александра Олейникова

Украинская спортсменка только начинает привыкать к турнирам WTA, она сыграла на своем дебютном мейджоре в Австралии, где имела все шансы взять первую партию у самой Мэдисон Киз, но в итоге уступила в первом круге – 6:7, 1:6.

В Клуж-Напоке состав участниц уже не такой грозный, поэтому удалось добраться до четвертьфинала, что можно считать приемлемым результатом. Этот турнир Олейникова начала с тяжелейшей победы над египтянкой Маяр Шериф – 6:7, 6:4, 6:4, в третьей партии удалось отыграться с 0:2. Во втором круге украинка обыграла венгерку Анну Бондар – 6:3, 6:3, после чего не пожала сопернице руку из-за ее участия в российских турнирах. Олейникова известна своими антивоенными высказываниями, ее действия тоже логичны, в этом плане.

Ван Синьюй

Китаянка выдает отличный старт сезона, на турнире в Окленде она дошла до финала, где уступила украинке Элине Свитолиной. Хорошо себя проявила теннисистка и на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до четвертого круга, там она в упорной борьбе уступила сильной американке Аманде Анисимовой. Благодаря своим удачным выступлениям, Ван совершила скачок в рейтинге, сумев подняться на 24 позиции со старта сезона.

В Клуж-Напока китаянка четвертая сеяная, она считается реальным претендентом на титул. Здесь теннисистка начала с победы над испанкой Кейтлин Кеведо – 6:3, 6:0, а потом разобралась со швейцаркой Ребеккой Масаровой – 6:4, 6:2.

Прогноз

Как показывает статистика, ранее спортсменки никогда между собой не играли. Китаянка в предстоящем матче справедливо котируется фаворитом, у нее больше опыта на турнирах WTA, да и выступает она хорошо.

Олейникова тоже показывает теннис солидного уровня, поэтому будет нацелена на победу. Жду интересного тенниса, где не все так однозначно, как в котировках букмекеров, поставлю на успех украинки с форой +4,5 гейма.