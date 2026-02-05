Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ потерял защитника из-за дисквалификации
Франция
05 февраля 2026, 13:39 |
Аштраф Хакими отстранен на один матч из-за удаления, которое заработал против «Страсбурга»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими получил дисквалификацию на один матч из-за удаления в поединке 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга» (2:1).

На 75-й минуте марокканец грубы сыграл против форварда соперника Хоакина Паничелли и был вынужден покинуть поле, увидив красную карточку.

По решению Профессиональной футбольной лиги Франции, Хакими наказан отстранением на один поединок (плюс дисквалификация на одну игру условно).

Таким образом, наставник ПСЖ Луис Энрике не сможет рассчитывать на 27-летнего футболиста в ближайшем туре против «Марселя» (8 февраля). Хакими сможет вернуться на поле и сыграть с «Ренном» в матче, который состоиться 13 февраля.

В нынешнем сезоне Ашраф провел 16 игр во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ожидается, что вместо Хакими против «Марселя» сыграет Варрен Заир-Эмери.

