Испанский полузащитник трогательно попрощался с украинским клубом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 14:57
ФК Карпаты Львов. Пабло Альварес

Испанский полузащитник «Карпат» Пабло Альварес трогательно попрощался с украинской командой – 28-летний игрок продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, где будет защищать цвета «Актобе».

«На самом деле первое, что я должен сказать – это слова благодарности клубу, потому что это был этап, наполненный многими эмоциями, прежде всего хорошими. Я нашел здесь много друзей, ко мне очень хорошо относились, и в этом плане я был очень счастлив в Украине.

Честно говоря, я даже не надеялся на такое... Конечно, знал, что это будет важный этап в моей карьере, но когда сюда приехал, то на самом деле увидел семейный клуб: и президент, и спортивное руководство, и игроки, и болельщики – все шли в одном направлении. И это действительно чувствуется каждый день на тренировках.

Мне больше ничего добавить – это был очень хороший этап моей карьеры, я благодарен за эти полтора года, ведь был действительно счастлив.

Если говорить о людях, то со всеми у меня были очень хорошие отношения: и с украинцами, и с легионерами в команде. Правда, все это время я жил в комнате с Игорем, но, честно, сейчас я мог бы назвать любого, кто был рядом и в хорошие, и в плохие моменты.

Также хочу поблагодарить – возможно, раньше забыл это сказать – прежде всего работников клуба, ведь они очень важная часть, которая не всегда видна. Каждый из них делает свою маленькую часть работы, чтобы клуб ежедневно становился лучше, и это очень важно для повседневной жизни команды.

Одна из вещей, которая меня больше удивила, – это даже в сложные моменты, связанные с войной, та поддержка, которую имеют «Карпаты». Я считаю, что это клуб с наибольшим количеством болельщиков в Украине, и это было доказано.

Даже в эти трудные времена, когда, казалось бы, футбол, как я всегда говорю, не является чем-то действительно важным для людей, он все равно дарит большую радость из-за той поддержки, которую испытываешь каждый день – от детей, от людей в городе, от кого-либо: каждый знает о клубе, и это очень важно.

Было много разных моментов, но для меня особенным стал день дерби против «Руха», мой первый матч против них – на «Арене Львов», который мы выиграли. Можно вспомнить много матчей: даже ничью против «Шахтера», мой гол в ворота «Динамо», матч, который мы сыграли вничью.

Конечно, были и не самые лучшие моменты – например, удаление, но это часть процесса и футбола: иногда бывают взлеты и падения. Я же прежде всего оставлю в памяти все положительное, ведь хорошего было гораздо больше, чем плохого.

Итак, я надеюсь, что вы сохраните обо мне приятные воспоминания. Это был хороший этап, и я могу только поблагодарить всех людей, связанных с «Карпатами» – я уже это говорил дважды или трижды – и болельщикам, и работникам клуба, и игрокам, и тренерскому штабу.

Я был здесь очень счастлив. Иногда этапы нужно завершать, приходят новые, но этот клуб я всегда буду хранить в своем сердце, ведь это был прекрасный период в моей жизни».

Пабло присоединился к «Карпатам» в июле 2024-го. За этот период испанец провел 39 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Карпаты Львов Пабло Альварес чемпионат Казахстана по футболу Актобе трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Карпаты Львов
