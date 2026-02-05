Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги

Как стало известно Sport.ua, Александр Пищур, к которому проявляла интерес испанская «Жирона», и в дальнейшем будет защищать цвета венгерского «Дьора», с которым он на контракте до 30 июня 2028 года.

В переговорах между клубами относительно перехода Пищура на финальной стадии возникли некоторые разногласия – все было решено перенести на летнее трансферное окно.

Нападающий молодежной сборной Украины готовится в составе «Дьора», который лидирует в элитном венгерском дивизионе, к очередному календарному матчу, который состоится 7 февраля, а в последнем туре Александр выходил на замену в поединке с «Дебреценом»

В начале этого года авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал о намерениях «Жироны» купить Пищура за один миллион евро.