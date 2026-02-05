Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Испания
05 февраля 2026, 14:31 |
159
0

Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги

Жирона все еще ждет Пищура

05 февраля 2026, 14:31 |
159
0
Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Как стало известно Sport.ua, Александр Пищур, к которому проявляла интерес испанская «Жирона», и в дальнейшем будет защищать цвета венгерского «Дьора», с которым он на контракте до 30 июня 2028 года.

В переговорах между клубами относительно перехода Пищура на финальной стадии возникли некоторые разногласия – все было решено перенести на летнее трансферное окно.

Нападающий молодежной сборной Украины готовится в составе «Дьора», который лидирует в элитном венгерском дивизионе, к очередному календарному матчу, который состоится 7 февраля, а в последнем туре Александр выходил на замену в поединке с «Дебреценом»

В начале этого года авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал о намерениях «Жироны» купить Пищура за один миллион евро.

По теме:
Жирона определилась с будущим Мичела, у которого истекает контракт
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
«Они не успевали». Эксперт – о разгромном поражении юношей Динамо
Александр Пищур-младший инсайд Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига Дьер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»
Футбол | 05 февраля 2026, 11:26 0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «В карьере такое бывает раз в жизни»

Легенда оценил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала»

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04 февраля 2026, 23:50 1
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
03.02.2026, 15:00 4
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем