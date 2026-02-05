ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко назвал футболистов, которых считает лучшими среди действующих украинских игроков.

«Кто сейчас лучший в Украине? Если говорить о нынешних лучших украинских игроках, то для меня это, конечно, Забарный, Миколенко, Цыганков, Зинченко, Судаков.

Но в целом у нас много хороших футболистов, в том числе и молодых. Например, Ярмолюк из «Брентфорда» – он очень хорошо проводит этот сезон. Также есть Шапаренко из «Динамо», который является очень важным игроком и для клуба, и для сборной Украины», – сказал Андрей Ярмоленко.