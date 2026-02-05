ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко продлил контракт с клубом до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих» на официальном сайте.

Богдан начал свою футбольную карьеру в СДЮШОР «Прикарпатье» в родном Ивано-Франковске и вскоре присоединился к динамовской академии.

В конце февраля 2024 года дебютировал за «Динамо» U-19 в матче национального первенства против харьковского «Металлиста 1925». Редушко стал важным игроком чемпионской команды «Динамо» U-19 в сезоне 2024/2025, отличившись 9 голами и 13 ассистами.

В декабре 2025 года Богдан дебютировал за первую команду «бело-синих» в поединке 14-го тура Украинской Премьер-Лиги против СК «Полтава». Уже через две минуты пребывания на футбольном поле он отдал первую результативную передачу на взрослом уровне, чем зарекомендовал себя с лучшей стороны.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел четыре игры за первую команду (один ассист) и 13 игр за U-19 (девять забитых мячей и четыре результативных передачи).