Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
Богдан Редушко вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет результативную передачу
В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Полтава». Подопечные Игоря Костюка уступили сопернику со счетом 1:2.
Несмотря на поражение, это противостояние запомнится талантливому полузащитнику Богдану Редушко. 18-летний футболист впервые попал в заявку первой команды «бело-синих», дебютировал за основной состав, выйдя на замену на 77-й минуте и записал на свой счет голевую передачу на Александра Яцыка на 79-й минуте.
В нынешнем сезоне Национальной лиги U-19 полузащитник провел за юношескую команду «бело-синих» 9 матчей, в которых забил семь мячей. Сразу после завершения встречи наставник «Динамо» Игорь Костюк положительно оценил игру Богдана:
«Он понимает наши требования, это помогает ему хорошо ориентироваться на поле. Он вышел на замену вместе с Яциком, подал на него и тот забил гол. Действительно свежий игрок, понимающий мои требования.
Он сделал то, что умеет. Рад, что он дебютировал. Несмотря на свой возраст, Богдан сделал свое дело».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»
Ушел из жизни Владимир Мунтян