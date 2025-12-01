Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 19:21 |
Богдан Редушко вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет результативную передачу

ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Полтава». Подопечные Игоря Костюка уступили сопернику со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, это противостояние запомнится талантливому полузащитнику Богдану Редушко. 18-летний футболист впервые попал в заявку первой команды «бело-синих», дебютировал за основной состав, выйдя на замену на 77-й минуте и записал на свой счет голевую передачу на Александра Яцыка на 79-й минуте.

В нынешнем сезоне Национальной лиги U-19 полузащитник провел за юношескую команду «бело-синих» 9 матчей, в которых забил семь мячей. Сразу после завершения встречи наставник «Динамо» Игорь Костюк положительно оценил игру Богдана:

«Он понимает наши требования, это помогает ему хорошо ориентироваться на поле. Он вышел на замену вместе с Яциком, подал на него и тот забил гол. Действительно свежий игрок, понимающий мои требования.

Он сделал то, что умеет. Рад, что он дебютировал. Несмотря на свой возраст, Богдан сделал свое дело».

ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Полтава в матче с Динамо пропустила всего один гол впервые за 2 месяца
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
kadaad .
Печально, что до Костюка так поздно дошло кто должен быть на поле вместо уродов из основы!
