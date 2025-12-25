Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть

Бразильский фулбек Дани Алвес возобновит профессиональную карьеру. Об этом сообщает ESPN Brazil.

По информации источника, легенда «Барселоныы» стал владельцем «Сан-Жоау-Де-Вер» – клуб из третьего дивизиона Португалии. Дани Алвес смог заручиться поддержкой инвесторов из Бразилии. 42-летний бразилец будет совмещать роль функционера и футболиста.

Дани Алвес повесил бутсы на гвоздь в 2023 году. Его последним клубом в карьере был мексиканский «Пумас».

Ранее сообщалось о том, что Дани Алвес планирует приобрести португальский клуб.