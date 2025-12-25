Португалия25 декабря 2025, 09:46 | Обновлено 25 декабря 2025, 09:53
1283
0
Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть
Дани Алвес будет выступать за «Сан-Жоау-Де-Вер»
25 декабря 2025, 09:46 | Обновлено 25 декабря 2025, 09:53
1283
0
Бразильский фулбек Дани Алвес возобновит профессиональную карьеру. Об этом сообщает ESPN Brazil.
По информации источника, легенда «Барселоныы» стал владельцем «Сан-Жоау-Де-Вер» – клуб из третьего дивизиона Португалии. Дани Алвес смог заручиться поддержкой инвесторов из Бразилии. 42-летний бразилец будет совмещать роль функционера и футболиста.
Дани Алвес повесил бутсы на гвоздь в 2023 году. Его последним клубом в карьере был мексиканский «Пумас».
Ранее сообщалось о том, что Дани Алвес планирует приобрести португальский клуб.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2025, 07:52 0
Клуб из Эр-Рияда добыл победу со счетом 5:1
Футбол | 24 декабря 2025, 20:43 6
Специалист покинул клуб Первой лиги
Футбол | 25.12.2025, 01:21
Футбол | 24.12.2025, 08:59
Футбол | 24.12.2025, 15:49
Комментарии 0
Популярные новости
24.12.2025, 18:56 1
23.12.2025, 09:33 9
23.12.2025, 22:37 1
23.12.2025, 22:40 32
23.12.2025, 18:52 4
23.12.2025, 08:20 56
24.12.2025, 09:15 9
24.12.2025, 02:57