«По пять тренировок в день». Экс-игрок Динамо – о работе с Яковенко

В начале своей карьеры бывший полузащитник «Динамо» Александр Сытник получил хорошую школу, работая под руководством Павла Яковенко. Об этом нынешний тренер юношеской сборной Украины рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Александр, кто для вас был эталоном тренерского искусства?

– Это, однозначно, Павел Яковенко, который для меня был больше, чем тренер. Да, этот специалист придерживался своих методов работы, было тяжело. Но отношение этого наставника, к нам, как к подрастающему поколению, было на высоком уровне. А что касается тренировочного процесса, то мы практически спали с мячом. Он всегда вбивал нам в головы, что без техники в футболе нечего делать.

– Известно, что у Павла Яковенко были очень серьезные физические нагрузки.

– Выдерживали все, как бы ни было сложно. Порой мы в школу не ходили, поскольку было по пять тренировок в день. Правда, все занятия были разной направленности, начиная с футбольного поля, продолжая в тренажерном и гимнастическом зале и заканчивая бассейном. У нас во время занятий были разные мячи – футбольные, гандбольные, теннисные. Наставник развивал нас комплексно. Конечно, после таких нагрузок не обходилось без травм, но в целом, во время матчей команда выглядело хорошо, как в физическом и техническом плане, так и в понимании игры. В 16-летнем возрасте мы играли во Второй лиге и при этом показывали неплохие результаты.

Да и на европейской арене наша сборная на основе команды Павла Яковенко пошумела, завоевав бронзовые медали Евро-2004 (U-19). А потом многие из этой сборной дошли до финала Евро-2006 (U-21) под руководством уже Алексея Михайличенко.