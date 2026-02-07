Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «По пять тренировок в день». Экс-игрок Динамо – о работе с Яковенко
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 08:40 |
261
0

«По пять тренировок в день». Экс-игрок Динамо – о работе с Яковенко

Александр Сытник рассказал о физических нагрузках в академклассе Павла Яковенко

07 февраля 2026, 08:40 |
261
0
«По пять тренировок в день». Экс-игрок Динамо – о работе с Яковенко
Динамо. Павел Яковенко

В начале своей карьеры бывший полузащитник «Динамо» Александр Сытник получил хорошую школу, работая под руководством Павла Яковенко. Об этом нынешний тренер юношеской сборной Украины рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Александр, кто для вас был эталоном тренерского искусства?
– Это, однозначно, Павел Яковенко, который для меня был больше, чем тренер. Да, этот специалист придерживался своих методов работы, было тяжело. Но отношение этого наставника, к нам, как к подрастающему поколению, было на высоком уровне. А что касается тренировочного процесса, то мы практически спали с мячом. Он всегда вбивал нам в головы, что без техники в футболе нечего делать.

– Известно, что у Павла Яковенко были очень серьезные физические нагрузки.
– Выдерживали все, как бы ни было сложно. Порой мы в школу не ходили, поскольку было по пять тренировок в день. Правда, все занятия были разной направленности, начиная с футбольного поля, продолжая в тренажерном и гимнастическом зале и заканчивая бассейном. У нас во время занятий были разные мячи – футбольные, гандбольные, теннисные. Наставник развивал нас комплексно. Конечно, после таких нагрузок не обходилось без травм, но в целом, во время матчей команда выглядело хорошо, как в физическом и техническом плане, так и в понимании игры. В 16-летнем возрасте мы играли во Второй лиге и при этом показывали неплохие результаты.

Да и на европейской арене наша сборная на основе команды Павла Яковенко пошумела, завоевав бронзовые медали Евро-2004 (U-19). А потом многие из этой сборной дошли до финала Евро-2006 (U-21) под руководством уже Алексея Михайличенко.

По теме:
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
Вратарь, которым интересуется Динамо, отказался возвращаться в Украину
Александр Сытник Динамо Киев Павел Яковенко сборная Украины по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-21 Алексей Михайличенко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06 февраля 2026, 09:10 10
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику

Артема исключили из заявки на Лигу Европы

Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Футбол | 06 февраля 2026, 23:42 3
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату

Наставник хочет больше агрессии в атаке

Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Теннис | 06.02.2026, 16:22
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
05.02.2026, 15:54
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
05.02.2026, 11:33 19
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем