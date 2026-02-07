Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Бёрнли
07.02.2026 17:00 - : -
Вест Хэм
Англия
07 февраля 2026, 09:21
Бернли – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 февраля в 17:00 по Киеву

Бернли – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Нынешний сезон для новичков Премьер-лиги проходит далеко не лучшим образом. После 24 туров Премьер-лиги на балансе команды есть только 15 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 11 баллов.

В Кубке Англии «бордовые» одолели «Миллволл» и квалифицировались в 1/16 финала, где будут играть против «Мэнсфилда».

Вест Хэм

Ненамного лучше проходит сезон и для «старожилов» Премьер-лиги. По итогам 24 туров чемпионата на балансе «мотобойцев» есть 20 баллов, позволяющих им находиться на 18-м месте турнирной таблицы. От безопасной зоны на данный момент команду отделяет 6 очков.

В Кубке Англии «лондонцы» выбили «КПР» и квалифицировались в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Вест Хэм». На балансе клуба 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Бернли» не одержал ни одной победы в последних 8-х домашних играх Премьер-лиги.
  • «Вест Хэм» пропустил 48 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Вест Хэм» не может сохранить ворота сухими уже 22 матча подряд, Бернли – 7 игр.

Прогноз

У каждого из клубов этого сезона есть серьезные проблемы в обороне, поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
