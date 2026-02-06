ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила украинского полузащитника в чемпионат Болгарии

Полузащитник луганской «Зари» Тимур Кораблин продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Болгарии. О подписании 24-летнего футболиста объявила «Фратрия»:

«Футбольный клуб «Фратрия» рад представить усиление в центре поля – Тимура Кораблина. Добро пожаловать в нашу семью!

Тимур – украинский полузащитник с солидным опытом высокого уровня. В своей карьере защищал цвета таких сильных клубов, как «Заря» Луганск, «Ворскла», «Минай» и «Кривбас», а в Премьер-лиге Украины сыграл около 59 матчей, доказав свою класс и футбольный интеллект.

Мы последовательно повышаем уровень нашей команды, подписывая качественных футболистов, которые готовы бороться, развиваться и отдавать все за команду.

Добро пожаловать, Тимур Кораблин, в нашу семью!»

Условия сделки стороны решили не разглашать. В нынешнем сезоне Кораблин провел 13 матчей в составе полтавской «Ворсклы», где играл на правах аренды (2 гола, 2 ассиста).