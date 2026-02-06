Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила украинского полузащитника в чемпионат Болгарии
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 22:53 |
ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила украинского полузащитника в чемпионат Болгарии

Тимур Кораблин присоединился к футбольному клубу «Фратрия», который выступает во втором дивизионе

06 февраля 2026, 22:53 |
ФК Заря Луганск

Полузащитник луганской «Зари» Тимур Кораблин продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Болгарии. О подписании 24-летнего футболиста объявила «Фратрия»:

«Футбольный клуб «Фратрия» рад представить усиление в центре поля – Тимура Кораблина. Добро пожаловать в нашу семью!

Тимур – украинский полузащитник с солидным опытом высокого уровня. В своей карьере защищал цвета таких сильных клубов, как «Заря» Луганск, «Ворскла», «Минай» и «Кривбас», а в Премьер-лиге Украины сыграл около 59 матчей, доказав свою класс и футбольный интеллект.

Мы последовательно повышаем уровень нашей команды, подписывая качественных футболистов, которые готовы бороться, развиваться и отдавать все за команду.

Добро пожаловать, Тимур Кораблин, в нашу семью!»

Условия сделки стороны решили не разглашать. В нынешнем сезоне Кораблин провел 13 матчей в составе полтавской «Ворсклы», где играл на правах аренды (2 гола, 2 ассиста).

Заря Луганск Тимур Кораблин чемпионат Болгарии по футболу Фратрия Варна трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Instagram
