ФОТО. Новое правило в Аргентине, которое могло закрыть Месси путь в сборную

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) утвердила новое правило, которое лишает футболистов права на вызов в национальные сборные, если они уезжают за границу до подписания профессионального контракта с аргентинским клубом.

Цель меры – защитить местные клубы от потери молодых талантов и стимулировать развитие академий. В AFA объясняют решение действием системы «patria potestad» – законов о родительской власти, позволяющих родителям до 18 лет принимать контрактные решения за ребенка без согласия клуба, где он воспитывается.

В Аргентине профессиональный контракт можно подписать с 16 лет, однако до этого момента клуб в случае ухода игрока получает только компенсацию за подготовку, а не полноценную трансферную сумму. Новое правило не запрещает такие переходы напрямую, но исключает подобных игроков из национальных команд, чтобы сдержать ранние отъезды за рубеж.

Поводом для принятия решения стал кейс 16-летнего Лукаса Скарлато, покинувшего «Ривер Плейт» и перешедшего в итальянскую «Парму» без профессионального контракта. После этого «Ривер» подал жалобу в FIFA на агента игрока, обвинив его в нарушении регламента. Агент заявил, что действовал исключительно в интересах футболиста и его семьи.

По этому правилу семь игроков нынешней сборной Аргентины не имели бы права на вызов, включая Лионеля Месси, который в 13 лет перешел из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Барселону», а также вратаря Эмилиано Мартинеса. Под действие меры также попали бы Джулиано Симеоне, Эмилиано Буэндия, Энцо Барренечеа, Хоакин Паникелли и Валентин Карбони.

Юристы отмечают, что FIFA не регулирует внутреннюю политику отбора национальных команд, поэтому формально AFA имеет право вводить такие ограничения. Похожие практики уже существуют в других видах спорта – в частности, в английском регби.

В AFA и ряде аргентинских клубов считают меру необходимой для защиты молодых игроков и интересов клубов, тогда как критики предупреждают: эффективность такой политики будет напрямую зависеть от престижа сборной и готовности футболистов жертвовать международной карьерой ради контрактов за границей.