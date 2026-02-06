Лидс переиграл Ноттингем в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги
Подопечные Даниэля Фарке оторвались от «лесников» на три балла в турнирной таблице
В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лидс» и «Ноттингем Форрест». Подопечные Даниэля Фарке разгромили соперника со счетом 3:1.
В первом тайме «лесники» пропустил дважды – сначала защитник Джейден Богл получил мяч в штрафной и хладнокровно переиграл голкипера, а через пару минут преимущество увеличил швейцарский нападающий Ноа Окафор.
Во второй половине игры Калверт-Льюин сделал счет разгромным, удачно приняв навес и корпусом отправив мяч в ворота.
Лоренцо Лукка сумел сократить отставание на 86-й минуте, однако ни времени, ни сил на большее игрокам «Ноттингема» не хватило.
«Лидс» набрал 29 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице, «Ноттингем» разместился на 17-й позиции, имея в своем активе 26 пунктов.
Чемпионат Англии, 21-й тур. 6 февраля
Лидс – Ноттингем – 3:1
Голы: Богл, 26, Окафор, 30, Калверт-Льюин, 49 – Лукка, 86
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A
Криворожский Кривбасс официально исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги