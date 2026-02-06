Лидс переиграл Ноттингем в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лидс» и «Ноттингем Форрест». Подопечные Даниэля Фарке разгромили соперника со счетом 3:1.

В первом тайме «лесники» пропустил дважды – сначала защитник Джейден Богл получил мяч в штрафной и хладнокровно переиграл голкипера, а через пару минут преимущество увеличил швейцарский нападающий Ноа Окафор.

Во второй половине игры Калверт-Льюин сделал счет разгромным, удачно приняв навес и корпусом отправив мяч в ворота.

Лоренцо Лукка сумел сократить отставание на 86-й минуте, однако ни времени, ни сил на большее игрокам «Ноттингема» не хватило.

«Лидс» набрал 29 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице, «Ноттингем» разместился на 17-й позиции, имея в своем активе 26 пунктов.

Чемпионат Англии, 21-й тур. 6 февраля

Лидс – Ноттингем – 3:1

Голы: Богл, 26, Окафор, 30, Калверт-Льюин, 49 – Лукка, 86

