Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидс переиграл Ноттингем в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги
Чемпионат Англии
Лидс
06.02.2026 22:00 – FT 3 : 1
Ноттингем Форест
Англия
06 февраля 2026, 23:59
Лидс переиграл Ноттингем в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги

Подопечные Даниэля Фарке оторвались от «лесников» на три балла в турнирной таблице

Лидс переиграл Ноттингем в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лидс» и «Ноттингем Форрест». Подопечные Даниэля Фарке разгромили соперника со счетом 3:1.

В первом тайме «лесники» пропустил дважды – сначала защитник Джейден Богл получил мяч в штрафной и хладнокровно переиграл голкипера, а через пару минут преимущество увеличил швейцарский нападающий Ноа Окафор.

Во второй половине игры Калверт-Льюин сделал счет разгромным, удачно приняв навес и корпусом отправив мяч в ворота.

Лоренцо Лукка сумел сократить отставание на 86-й минуте, однако ни времени, ни сил на большее игрокам «Ноттингема» не хватило.

«Лидс» набрал 29 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице, «Ноттингем» разместился на 17-й позиции, имея в своем активе 26 пунктов.

Чемпионат Англии, 21-й тур. 6 февраля

Лидс – Ноттингем – 3:1

Голы: Богл, 26, Окафор, 30, Калверт-Льюин, 49 – Лукка, 86

Фотогалерея:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
