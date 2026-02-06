Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) провела достойный полуфинальный матч турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

6 февраля Олейникова вышла на корт против 30-й ракетки мира и первой сеяной соревнований Эммы Радукану из Великобритании и, к сожалению, потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 48 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/2 финала

Эмма Радукану (Великобритания) [1] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3

Во второй партии Александра уступала 1:3, но сумела взять пять геймов подряд и первести игру в третий сет.

В третьей партии Олейникова повела 2:1 с брейком, не удержала преимущество и позволила Эмме выйти на 5:2. Украинка отыграла два матчбола в восьмом гейме на подаче и заработала два брейк-поинта в девятом, однако британка все же сумела подать на поединок.

Александра впервые в карьере сыграла в основной сетке соревнований на уровне Тура и сразу же добралась до дебютного полуфинала. В Клуже Олейникова успела переиграть Майяр Шериф, Анну Бондар и Ван Синьюй.

Радукану вышла во второй полуфинал в карьере. В 2021 году она сенсационно выиграла трофей US Open.

В финале Эмма может встретиться с Дарьей Снигур, если украинка одолеет Сорану Кырстю.

Статистика матча

Фотогалерея матча