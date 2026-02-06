Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 февраля 2026, 20:09 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:33
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану

Александра в затяжном поединке не сумела справиться с Эммой, хотя шансы были

06 февраля 2026, 20:09 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:33
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
WTA. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) провела достойный полуфинальный матч турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

6 февраля Олейникова вышла на корт против 30-й ракетки мира и первой сеяной соревнований Эммы Радукану из Великобритании и, к сожалению, потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 48 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/2 финала

Эмма Радукану (Великобритания) [1] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3

Во второй партии Александра уступала 1:3, но сумела взять пять геймов подряд и первести игру в третий сет.

В третьей партии Олейникова повела 2:1 с брейком, не удержала преимущество и позволила Эмме выйти на 5:2. Украинка отыграла два матчбола в восьмом гейме на подаче и заработала два брейк-поинта в девятом, однако британка все же сумела подать на поединок.

Александра впервые в карьере сыграла в основной сетке соревнований на уровне Тура и сразу же добралась до дебютного полуфинала. В Клуже Олейникова успела переиграть Майяр Шериф, Анну Бондар и Ван Синьюй.

Радукану вышла во второй полуфинал в карьере. В 2021 году она сенсационно выиграла трофей US Open.

В финале Эмма может встретиться с Дарьей Снигур, если украинка одолеет Сорану Кырстю.

Статистика матча

Андрій Заліщук
Це та поразка, за яку нема чого дорікнути Саші, гідно билася проти 1 ракетки турніру, ось де є потенціал, бо у Даяни одна потенція залишилась
+13
dimando560
Дала гарний бій 👍 Радукану (поки що) краще, але це поки-що
+11
AlinaBabenko
Дуже приємна Саша, успіхів тобі! 
+8
Pasport123
Шкода. Можливо треба було ризикувати,а не просто накидувати. Хоча за турнір-залік. 
+6
C.Пеклов
Так звісно прикро програла,але билася до останього.Видно було,що втома накриває Сашу ,а суперниця навпаки додає обертів після походу за корт перед 3 сетом!А в цілому гарний результат!Поздоровляємо Олександру з дебютом і бажаємо яскравих перемог на наступних турнірах!
+3
Alehandro
Ехх... на жаль. Добре Саша билася. Був би розкішний кам-бек з 3 відіграних матч-поінтів, тим паче, шо Качечка по-пекінськи не сама стійка в плані психології тенісистка... але можливості для брейку розтринькала... Все одно виглядає дуже перспективненько 
+3
vitaly
Редактори виправте "Олейникова".
Звідки таке взагалі з'являється...
+1
introvert
Не втомлююся повторювати знову і знову: фантастична дівчина, наша Олександра! Сьогодні вирішальним фактором став досвід. Хитра лисичка Емма вирішила здивувати всіх і зіграти проти неординарної суперниці на контратаках, і цей план спрацював. Хоча все могло повернутися й зовсім в інший бік. Ключовою стала перша партія, яка проходила під контролем українки і в якій Олександрі у вирішальні моменти трішечки не вистачило холоднокровності. Але переконаний, що гра, яку продемонструвала Саша сьогодні, була набагато цікавішою, ніж у її титулованої суперниці.  
От чесно не розумію, чим деяким тутешнім юзерам не подобається теніс Олійникової. Взагалі не можу зрозуміти, як такий теніс - і може не подобатися. Вона ж грає як наша українська Еш Барті!!! Тільки, на мій погляд, ще з більшою складовою думки та варіативності на корті)) Митець від тенісу!
+1
Alehandro
Щодо парашутів: мені здається треба їх якомога скоріше позбуватися, бо те, що працювало на рівні ITF, де суперниці могло забракнути майстерності нормально прийняти удар, на рівні WTA працювати вже не буде. Та ж Костюк такі накидушки буде з низького відскоку ловити, або навіть з драв-волей без відскоку одразу херачити...
0
Vitaly Kozak
Роздуми. На хардовому турнірі WTA виглядала дуже непогано. Надалі заявлена на два WTA125 на глині. Можливо все-таки ще трохи на харді пограти?
0
Александр Филоимонов
Молодец боролась до последнего, но силенок на концовку третьего сета не хватило. Радукано поймала кураж, практически не ошибалась, а Саша сбавила обороты и начала играть пассивно за что ее и наказали. Ну нечего, надеюсь, что это ее только начало и дальше она будет только прогрессировать.
0
roman75zpr
Саша - золотая девочка! Со спортивным характером. Громкие победы у неё ещё обязательно будут! 
-1
Олександр Кравченко
Мабуть раз 20 Олійникова аплодувала на гарні удари Радукано ,а Радукано ні разу.
-1
Олександр Кравченко
Цікаво як це відобразиться на Снігур ?
-3
