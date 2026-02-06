Анонс 25-го тура АПЛ: суперматч Ливерпуля и Манчестер Сити во главе

Вот и подоспел юбилейный 25-й тур в английской Премьер Лиге и фанаты уже постепенно начинают вести обратный отсчет к концовке сезона. Пока рановато, но все же сезон стремительно двигается вперед и между 25-м и 26-м будет всего пару дней отдыха, а дальше снова АПЛ! Пока нет еврокубков можно играть, зачем тот отдых – так решила Федерация футбола Англии. Действительно еще ведь Кубок Англии и Лиги проводить: на все надо найти время. Обо всем по порядку, начиная с 25 тура.

06.02. 22:00. «Лидс» – «Ноттингем Форест». Тотал желтых карточек больше 3.5 за 1.80

Матч состоится в пятницу на «Элланд Роуд» в 22:00. Главный арбитр игры Питер Бэнкс.

Достаточно долго держались в АПЛ от проведения матчей в пятницу и вот все же решили вернуться к этой идее, чтобы без проблем провести тур посреди недели. Вынесли достаточно интересную пару команд, которые идут в последнее время по обратному пути: «Лидс» начал год очень даже неплохо, но в прошлом туре знатно попало «павлинам» от «Арсенала» 0:4. С первых минут все пошло не так и за всю игру удалось соорудить лишь парочку опасных моментов, особо не доставая лидера чемпионата. Слабая игра и теперь есть шанс реабилитироваться перед знатным забегом в АПЛ, где «Лидсу» придется сыграть против: «Челси», «Астон Виллы» и «Манчестер Сити». Сложнейший период, но что поделать, надо играть. Радует, что с небольшими повреждениями Стах и Нмеча, а вот Бийол может вылететь минимум на несколько недель. «Лидс» пока на 16-м месте со статистикой 31:42 и имеет отрыв от зоны вылета на 6 очков. Негусто, учитывая тяжелейший календарь.

Также сильно давит на «павлинов» и тот факт, что «Ноттингем Форест» тоже желает 3 очка и находится рядом! Несмотря на положение команд в турнирной таблице очень хорошо, что АПЛ вынесла именно этот матч отдельно, ведь битва за очки должна быть эпичной. Ну или как в подобных случаях бывает – никакущий матч и 0:0. «Лесники» после череды неудачных и непонятных матчей вернулись к неплохой форме. Против «Кристал Пэлас» только можно было сыграть получше, ведь снова отдали инициативу и нарвались на сильный прессинг после красной Уильямсу. Шон Дайч раскритиковал судейство и, по его мнению, там максимум можно было показывать желтую. За намеренную игру рукой в воротах в стиле Луиса Суареса? Вряд ли это лишь желтая и пусть тренер скажет спасибо, что «Кристал Пэлас» не додавил его подопечных во втором тайме, а команда добыла очко. Получил повреждение Селс, есть проблемы с плечом у Хадсона-Одои, а в качестве усиления взяли Нетца и Ортегу. Учитывая и так неплохой состав, то закупка зимой вряд ли была нужна «лесникам», хотя Дайч был не против.

Возвращаясь к написанному вначале стоит добавить, что действительно команды могут выдать как 4:4, так и 0:0, поэтому лучше смотреть на дополнительные рынки, а именно на ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.8. Если кто-то забьет на первых минутах, тотал могут пробить еще в первом тайме.

07.02. 14:30. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 2.20

Первый матч тура состоится в субботу на «Олд Траффорд» в 14:30. Главный арбитр матча Майкл Оливер, а помогать ему будут: Стюарт Бэрт и Ник Гринхолл. Команда VAR: Пол Тирни и Марк Перри.

Дождались? «Манчестер Юнайтед» уже идет на серии трех побед подряд и является единственной командой в АПЛ, которая еще не проигрывала в чемпионате в новом году! Если б не обидное поражение «Брайтону» в КФА, вообще б дела шли хорошо. Майкл Каррик брутально ворвался на пост главного тренера и благодаря трем победам «красные дьяволы» уже четвертые в турнирной таблице. Шансы на еврокубки очень хорошие, но расслабляться рано, даже с учетом расширения квоты. МЮ хочет только в Лигу чемпионов и с таким составом задача вполне выполнимая. Сильно разочаровала Каррика травма Доргу, который отлично заиграл и помогал победить, а также тренера не удовлетворяет форма Зиркзее. Остальными вроде бы доволен, особенно Мбеумо, Куньей и Майну. Также перестал хандрить Бруну Фернандеш, который уже не желает уходить и готов продолжить карьеру в МЮ.

У «Тоттенхэма» в последнее время поводов для радости стало больше: команда удивительно прекрасно играет в Лиге чемпионов, а вот в АПЛ снова безуспешно, хотя камбэк в игре с «Манчестер Сити» можно считать успехом. В 2026-м побед в чемпионате пока не было, потому сдвинуться с 14-го места так и не удается. Редкий случай для нижней части турнирной таблицы – положительный баланс по голам. Все еще переполнен лазарет и очень не хватает команде Ришарлисона, Кудуса, Бентанкура и Порро. Вернулся Соланке, лучше стал играть Симонс, но Томас Франк все еще надеется на усиление со стороны лазарета. Соуза и Галлахер неплохая прибавка к составу, но если бы хоть половина травмированных вернулась на поле, уже «Тоттенхэм» стал бы другим. Пока же приходится сражаться без них и впереди достаточно сложный период.

Победу МЮ можно забрать с кэфом 1.61 и вариант в принципе неплохой, но лучше поставить на ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.2. Фолить должны и немало.

07.02. 17:00. «Арсенал» – «Сандерленд». Обе забьют – нет за 1.50

Игра лидера чемпионата состоится на домашнем «Эмирейтс» в субботу, в 17:00. Главный рефери – Самуэль Бэрротт.

«Арсенал» в очередной раз обыграл «Челси» в Кубке и теперь поборется за трофей в матче против «Манчестер Сити». Первая важная игра в сезоне, но далеко не последняя. В Лиги чемпионов покуражились с «Кайратом», в АПЛ разнесли «Лидс» – «канониры» в полном порядке и пусть все еще расстроены травмой Мерино и повреждением Сака, все равно готовы драться до последнего и за своих товарищей. Еще и Эдегор получил травму, но у Мартина она несерьезная и его выход на поле решат Артета с медиками. В любом случае есть кому играть и без них, но главный тренер жаждет единства и чтобы как мушкетеры, один за всех и все за одного. Пока эта философия действует в любом турнире. Потому и выделять никого не хочется – такой «Арсенал» нравится весь!

«Сандерленд» скорее всего снова будет страдать в матче против «канониров» без своего лидера Джаки, Траоре и под вопросом Альдерете. «Черные коты» снова в хорошей форме, что продемонстрировали в игре против «Бернли»: деклассировали соперника и могут же, если захотят! И это уже без Джаки, но с той же тактикой 4-2-3-1. Ну не любит Ле Брис перемены, да и состав не позволяет сильно экспериментировать. Интересно, как проявят себя новички Ангуло и Эльборг, а Адингра отпустили в аренду, потому как надоело бесконечно давать шансы ивуарийцу, которые он не реализовывал. Надо прибавить Бробби, ведь на него вся надежда в атаке, особенно при такой стратегии главного тренера. «Сандерленд» на восьмом месте, статистика скромная 27:26, но команда в целом неплохая.

Уже традиционно низкий кэф на победу «Арсенала» (1.23), но это крайне мало и лучше смотреть в сторону угловых: ТБ9.5 за 1.7 или на «Обе забьют – нет» за 1.5. Лучшая защита против не самой активной атаки все-таки.

07.02. 17:00. «Бернли» – «Вест Хэм». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 2.30

Сражение аутсайдеров за 6 очков пройдет на «Терф Мур» в 17:00, в субботу. Судить будет Даррен Инглэнд.

«Бернли» продолжает рассыпаться и последняя победа в АПЛ датирована 26 октября прошлого года. 15 матчей без выигрышей, стабильное уже предпоследнее место и только благодаря неудачам конкурентов, хоть и с переменными успехами, не позволяют команде отстать на больше, чем 5 очков. Правда тенденция последних сезонов Премьер Лиги такова, что есть 1-2 явных аутсайдера, которые вылетели практически сразу после старта. Нынешний не является исключением и винить «Бернли» стоит только себя. Да и Скотт Паркер все еще на своем посту и если что-то менять, то начать стоит прямо сейчас, ведь еще немного и тогда исправить уже ничего не выйдет. Сложно кого-то выделить в команде, ведь даже одной сыгранной связки нету, не говоря о составе в целом. Да и трансферная кампания подтверждает, что скорее всего руководство опустило руки и не верит в позитивное будущее. Ну вот как-то так.

«Вест Хэм» в данном плане гораздо лучше и чтобы выбраться из зоны вылета приобрели: Дисаси, Траоре, Кастельяноса, Пабло. Ушел Пакета и Фюллькруг, но их Нуну Эшпириту Санту не видел в своем составе, да и кто еще за бразильца отвалил бы 40+ миллионов? Вопросы отпали сами по себе, никто и не сомневается в верности этого решения. Прямо сейчас состав не самый большой, но «молотобойцы» играют только в Кубке и АПЛ, потому должны справиться, несмотря на моральный прессинг в виде пребывания в зоне вылета и -6 от спасительной 17-й позиции. Работать есть над чем и начинать надо прямо с 25-го тура. Впереди еще будут серьезные соперники, потому цепляться за каждое очко – важнее всего. Травмированных нету и это очень хорошая новость. Траоре правда могут дисквалифицировать за хамство и грубиянство в прошлой игре, но если не побоятся конечно.

На победу «Вест Хэма» кэф 2.16 и это отличный вариант для ставки, как и ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.3.

07.02. 17:00. «Борнмут» – «Астон Вилла». Тотал больше 2.5 за 1.66

Матч состоится в субботу на «Виталити» в 17:00. Главным судьей игры назначили Энтони Тэйлора.

Удивительно, но преобразование «Борнмута» продолжается и уже в АПЛ есть серия из 4 матчей без поражений, 3 из которых победы. И досталось ведь не кому угодно, а «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Вулверхэмптону»! Благодаря такому перформансу команда уже на 12-м месте и проблемы потихоньку отошли на задний план. Еще и 40 голов уже забили, чего не удалось даже «Ливерпулю» с «Ньюкаслом», у которых сотни миллионов были потрачены на усиление атаки! Могут немного «просесть» в нападении после продажи Семеньо, но его уже готов заменить Крупи, которого за успехи даже номинировали на лучшего игрока января! Если бы не изобилие травм, «Борнмут» и вовсе мог быть повыше в турнирной таблице, но еще ничего не потеряно!

«Астон Вилла» что-то захандрила в последнее время: после шикарной серии из 10 матчей подряд стали проигрывать и терять очки. В прошлом туре «вилланы» наиграли на нервный срыв Унаи Эмери – 2.41 xG, 72% владения мячом, 27 (5) по ударам, 4 голевых момента, 12 угловых и 0 голов. «Астон Вилле» из Италии машет рукой «Комо», которые тоже в подобном стиле недавно сыграли против «Аталанты», но там и вовсе xG был 5+. Случается и такое, хотя «вилланам» от того не легче, ведь чемпионство потихоньку отдаляется и от «Арсенала» уже 7 очков разницы. Есть проблемы и с составом: Камара, Тилеманс и МакГин в лучшем случае появятся на поле в марте, а по Уоткинсу информации пока нету. 4 «железных» игрока основы, без которых будет архисложно играть на высоком уровне во всех турнирах. Должны помочь новички, да и на молодежь Унаи Эмери тоже рассчитывает.

Если бы не проблемы «Астон Виллы» с составом, кэф 2.5 на победу был б шикарным подарком для беттеров. Однако учитывая травмированных уже нет 100%-й уверенность в выигрыше «вилланов», ведь «Борнмут» тоже в последнее время удивляет. Потому стоит присмотреться к ТБ2.5 за 1.66.

07.02. 17:00. «Вулверхэмптон» – «Челси». Победа Челси за 1.69

Матч пройдет на «Молинью» в субботу, в 17:00. Главный судья матча Джарред Джиллетт.

После отличной серии без поражений, которая насчитала аж 4 матча АПЛ и 1 в Кубке, «Вулверхэмптон» снова подался во все тяжкие. Проиграли «Манчестер Сити» и «Борнмуту» с одинаковым счетом 0:2, продемонстрировав не самую лучшую игру, как раз образца себя ранних. Да, «Борнмут» обошли по статистике и выглядели неплохо, но все равно смотрится очень хаотично и бьют, просто чтобы бить, с передачами проблемы, а нападение все так же тоскливое и скорее всего забывшее, как забивать голы. Всего 15 голов за 24 матча – очень плохо и та единственная победа так и остается таковой. -18 очков к зоне комфорта почти приговор для «волков» и остается лишь зафиксировать вылет официально. Посчитаем: осталось 14 туров и это максимальные 42 очка. Учитывая имеющиеся 8, получается 50 очков за 38 туров. Чтобы не пропустить «волков» вперед, «Ноттингему» или «Лидсу» надо набрать минимум 25 – даже сказочный сценарий никак не помогает «Вулверхэмптону» всерьез рассчитывать на сохранение прописки. Печально, но винить стоит только себя, причем несколькими годами ранее, когда и начался кризис.

«Челси» проблемы перешагнул быстро и уже все забыли о том, что же должен был рассказать Энцо Мареска о своем уходе. Видимо так хотел, но и пусть – меньше конфликтов, больше футбола! Под руководством Росеньора «синие» уже добыли 3 победы подряд и снова пробрались в топ-5 АПЛ. Надрываться ради топ-3 вряд ли будут, но из топ-6 точно уходить не желают. Да и чего уж там, Росеньор уже нацелился на чемпионство в следующем году! Планы достойные, можно и постараться. В нынешнем сезоне правда есть еще возможность завоевать Кубок ФА и ЛЧ, причем это не из области фантастики. Среди травмированных важных игроков Рис Джеймс и Педру Нету, а остальные в полном порядке и могут играть.

Сложно сказать, что заставило БК дать на победу «Челси» аж 1.69, но пока кэф такой стоит однозначно его забирать. Вряд ли «Вулверхэмптон» еще способен на сенсации и слабо верится даже в ничью.

07.02. 17:00. «Фулхэм» – «Эвертон». Тотал желтых больше 4.5 за 2.10

Игра пройдет в субботу на «Крэйвен Коттедж» в 17:00. Ответственный за порядок Стюарт Атвелл.

Ну вот хорош нынешний «Фулхэм», что там и говорить! Команда не с самым сильным составом, собрана практически из тех, кто остался не нужен другим, но с душой и сердцем! Лишь бы не перехвалить, а то еще спад пойдет. Да, «дачники» не идеальны, но бьются как тигры и особенно это почувствовал на себе МЮ, который чудом выиграл в игре, где выглядел слабее. «Фулхэм» явно продолжит играть на победу, ведь травмированы только Муниз и Лукич. Можно сделать акцент на Кубке ФА, хотя там стадия 1/16 и до финала еще очень далеко. В АПЛ из сильных остался «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», хотя опаснее них аутсайдеры, которые цепляются за каждое очко.

«Эвертон» в нынешнем сезоне практически идентичен «Фулхэму», но играет немного хуже. «Ириски» забили 26 голов, пропустили 27 и разница в -1 тоже аналогична показателю «дачников». В последних матчах полюбили счет 1:1 – за последние 4 игры таковых 3 и в 25-м туре достаточно высока вероятность повторения. Правда может все-таки выдадут игру подобно МЮ и «Фулхэма»? Хочется всем, можно и вничью, но со счетом 3:3 не меньше. Поступила информация о повреждении Виталия Миколенко, но в медицинских отчетах его фамилия не значится, может уже и восстановился. Грилиш и Иерогбунам же матч 25-го тура скорее всего пропустят. На трансферном рынке никого не покупали, ведь особой необходимости нету – осталось доиграть АПЛ, не проиграв пару матчей и можно готовиться к новому сезону. Звучит не амбициозно, но уж как есть.

Фаворитом считается «Фулхэм» на победу которого 2.14, а на «Эвертон» 3.75. Скорее всего будет ничья (), но более интересно смотрится ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.1.

07.02. 19:30. «Ньюкасл» – «Брентфорд». Обе забьют – нет за 1.58

Интересное противостояние пройдет на «Сент-Джеймс Парк» в субботу, в 19:30. Главный судья игры Энди Мэдли, а помогать ему будут Дэн Кук и Крэйг Тэйлор. За VAR отвечают Джон Брукс и Марк Скоулз.

Неделька у «Ньюкасла» не задалась и виной всему чрезвычайно тяжелый календарь, просто максимально заполненный топовыми соперниками: ПСВ, «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Удачнее всего сыграли против больших букв, а вот английские соперники наподдали «сорокам» так, что с ними встречаться уже нет желания. Но придется, ведь впереди только «Карабах» и может быть «Тоттенхэм» кажутся слабее. Однако с большой силой приходит и большая ответственность, а своего Питера Паркера в «Ньюкасле» уже может и не оказаться. Перегруз по количеству матчей привел к травмам и если верить официальному протоколу АПЛ, 25-й тур пропустят: Гордон, Гимараэш, Жоэлингтон, Майли, Крафт, Шер и Ливраменто – первых трех точно не будет хватать, ведь это лидеры и главная боевая сила. Отдуваться за них придется Висса, Эланге, Тонали и остальным.

В «Брентфорда» с травмированными проблем нету и отсутствуют только Миламбо, Карвальо, Дасилва. Шаде не поможет из-за дисквалификации. «Пчелы» весьма интересно проводит последние матчи с обязательным ноликом в графе голов, в свои ворота или чужие – разницы нету. Только 4 января был счет 4:2, а после него 3 победы без пропущенных и 2 поражения без забитых. Что по общей статистике: 36:32 и седьмое место в таблице. Неплохо для «пчел», но явно не их предел. Тиаго Игор снова не забил и уже нервничает по этому поводу, как и Ярмолюк, который после нескольких провальных матчей на скамейке посидел и неполные матчи теперь играет. Хендерсон хорош, но и Егор точно заслуживает место в турнирной таблице.

Отличная пара команд, каждая из которых заслуживает победу. Однако есть мнение, что прервется серия ноликов «Брентфорда», потому выбор пал на «Обе забьют – да» за 1.58.

08.02. 16:00. «Брайтон» – «Кристал Пэлас». Обе забьют – нет за 2.15

Матч пройдет в воскресенье на «Амекс» в 16:00. «Птичье» противостояние рассудит главный рефери Томас Брамэлл.

«Братья по перьям» и неудачам сойдутся в юбилейном 25-м туре. Интересное противостояние, но без какого-то особенного градуса, ведь обеим командам после провального старта особо ничего уже не нужно. Главное, чтобы хуже не было, а остальное уже нормально. «Брайтон» мог наконец-то выиграть в АПЛ, но снова упустил победу, пропустив на 97-й минуте. Ничего особенного и 13-е место аналогично подтверждает нынешний уровень «чаек». Травмированы: Уэбстер, Виффер, Цимас, Марч, Гомес и Хиншелвуд. Остальные должны выкладываться на поле, чтобы наконец-то победить.

Чтобы Оливер Гласнер не буянил, «Кристал Пэлас» потратили 50 миллионов на Йоргена Ларсена, договорились об аренде Гессанда и даже Матета остался. Жан-Филип правда не перешел в «Милан» по состоянию здоровья и не помешает ли ему это выкладываться на полную за «Кристал Пэлас»? Пока Матета катался в Милан, за него отдувался Йереми Пино и главный тренер команды видит в нем перспективу «Пэлас» на будущее. Последняя победа «орлов» датирована 7 декабря прошлого года, а также спустя 4 дня выиграли в Лиге Конференций. Дальше сплошной провал, конфликты, раздор и потихоньку «Кристал Пэлас» скатился с команды, которая совсем недавно брали титулы в сборную игроков, которые впервые видятся друг с другом матч к матчу.

Середняки играют между собой за право считаться меньшими неудачниками, чем соперник. Здесь ну очень просматривается ничья 0:0 и «Обе забьют – нет» за 2.15. А может удивят?

08.02. 18:30. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Тотал больше 3 за 1.75

Последний матч 25-го тура и центральная игра состоится на «Энфилд Роуд» в 18:30, в воскресенье. Главный судья Крэйг Поусон, а помогать ему будут Тимоти Вуд и Мэтт Уилкс. Главный по VAR Джон Брукс, а его ассистент Блэйк Антробус.

«Ливерпуль» разозлился после поражения «Борнмуту» и выдал «Карабаху» 6 безответственных голов, а «Ньюкаслу» 4, но пропустили 1. Арне Слот снова на время заткнул критиков, но вот очередной сильный соперник и будет ой как непросто так без проблем справиться с «Манчестер Сити». Продолжает играть на высоком уровне Экитике, дальше хорошо выступает Флориан Вирц и «Ливерпуль» выглядит, как единое целое. До сих пор непонятен выбор Слота для правого фланга защиты – там чаще всего можно заметить Собослаи. Да, с защитой проблемы, но обычно подстраховывал Гравенберх, а здесь такой эксперимент! Да и Кертис Джонс зачем в составе?

«Манчестер Сити» только вдохновился победами и подарком «Арсенала», как сделал обратный сюрприз, сыграв с «Тоттенхэмом» вничью. Никто и подумать о таком не мог, особенно после стартовых 2:0 и очень уверенной игры. Просто забыли выйти на второй тайм и все – за такое наказывают, очень сильно и больно. Дебютировал Геи и очень достойно, потому заплаченные за него деньги потрачены абсолютно не зря. Получили повреждение Бернарду Силва и Райан Шерки, но вроде бы они несерьезные. Отлично влился в состав Семеньо, а вот Холанд не забивал 8 матчей подряд, не считая «Галатасарай». С 27 декабря прошлого года и вовсе у Эрлинга 2 гола + 1 ассист – до сих пор празднует Новый Год?

Если в целом, то «горожане» в порядке, но они могут соорудить себе проблемы сами. Такова жизнь в последнее время, потому лучше поставить ТБ3.5 за 1.95 или ТБ3 за 1.75. Драке быть, а если нет, то пусть больше не играют друг с другом.

Статистический раздел

И так, после провального 22-го тура, в АПЛ уже сумели исправиться и демонстрируют зрелищный футбол. В прошлом раунде забили 33 гола и домашние команды были лучше: 17 против 16. 3 красных карточек получили за 10 матчей, нулевых ничьих не было, а минимальная ничья только одна. Дальше по командной статистике:

«Сухие» ворота: «Арсенал» (12), «Манчестер Сити» (10), «Челси» (9).

Зрителей: «Манчестер Юнайтед» (73 981), «Вест Хэм» (62 452), «Тоттенхэм» (61 007).

Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.6), «Арсенал» (5.1), «Манчестер Сити» (5.0).

Точные передачи: «Манчестер Сити» (509.5), «Ливерпуль» (478.2), «Челси» (451.9).

Угловые удары: «Ньюкасл Юнайтед» (159), «Арсенал» (148), «Челси» (141).

Перехваты за матч: «Челси» (10.2), «Борнмут» (9.6), «Лидс Юнайтед» (9.5).

Отборы за матч: «Тоттенхэм» (20.1), «Вулверхэмптон» (19.4), «Кристал Пэлас» (19.1).

Сэйвы за игру: «Бернли» (4.0), «Вест Хэм» (3.6), «Сандерленд» (3.2).

Нарушения за матч: «Вулверхэмптон» (14.0), «Борнмут» (12.4), «Брайтон» (11.8).

Желтые карточки: «Тоттенхэм» (61), «Брайтон» (59), «Борнмут» (58).

По красным карточкам лидеры: «Челси» (5), «Эвертон» и «Вест Хэм» по 3. Как говорится: «на манеже, все те же», хоть и с небольшим участием со стороны середняков и аутсайдеров.

Что касается игроков, то в АПЛ пока еще голосуют за лучших и стоит отметить, кто и в каких номинациях пребывает:

Лучший игрок января: Ясин Айяри, Патрик Доргу, Энцо Фернандес, Джуниор Крупи, Крисенсио Саммервилл, Игор Тиаго, Харри Уилсон, Флориан Виртц.

Сэйв месяца: Альфонс Ареоля, Джордже Петрович, Джордан Пикфорд, Матс Селс, Сенне Ламменс.

Гол месяца: Олли Уоткинс («Ноттингем Форесту»), Харрисон Рид («Ливерпулю»), Жоау Пальинья («Борнмуту»), Харалампос Костулас («Борнмуту»), Матеус Фернандеш («Сандерленду»), Патрик Доргу («Арсенала»), Матеус Кунья («Арсеналу»), Джуниор Крупи («Вулверхэмптону»).

Лучший тренер: Майкл Каррик, Шон Дайч, Андони Ираола, Лиам Росеньор.

Совсем немного времени осталось для голосования и скоро объявят имена победителей. Пока же стоит посмотреть на достижения игроков. В бомбардирской гонке все осталось на своих местах, а в ассистентах лидер Бруну Фернандеш, у которого уже 12 голевых передач. У Шерки 7, Грилиша 6. Остальные статистические показатели:

Удары в створ: Харалампос Костулас (2.2), Эрлинг Холанд (1.9), Беньямин Шешко (1.7).

Удары: Харалампос Костулас (5.8), Федерико Кьеза (4.6), Эрлинг Холанд (3.9).

Точные передачи: Родри (82.3), Льюис Данк (75.0), Кертис Джонс (74.2).

Точные длинные передачи: Фабиан Шер (5.9), Йоаким Андерсен (5.7), Маркос Сенеси (5.3).

Отборы: Жоау Пальинья (5.2), Мануэль Угарте (4.9), Флорентину (4.3).

Перехваты: Льюис Кук (2.6), Мойсес Кайседо (2.4), Витали Янельт (2.4).

Выносы: Кевин Дансо (10.0), Маркос Сенеси (7.9), Вирджил Ван Дейк (7.8).

Сэйвы: Мартин Дубравка (4.0), Альфонс Ареоля (3.9), Сэм Джонстоун (3.3).

Нарушения: Амин Адли (3.4), Райан Кристи (3.1), Саша Лукич (2.8).

Желтые карточки: Кристиан Ромеро (8), Андре (8), Жоау Гомеш (8).

По красным до сих пор нету никого с двумя карточками, потому бесконечный список нарушителей писать не хочется. Может в 25-м туре эта статистика изменится, за чем понаблюдаем!

