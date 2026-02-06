Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
07.02.2026 16:00 - : -
Динамо Тбилиси
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 21:31
198
0

Шахтер – Динамо Тбилиси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка

06 февраля 2026, 21:31
198
0
Шахтер – Динамо Тбилиси. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В субботу, 7 февраля, донецкий «Шахтер» проведет очередной спарринг на сборе в турецкой Анталье. Соперником команды Арды Турана станет «Динамо» Тбилиси. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Горняки» в Анталье провели уже два контрольных поединка. Сначала «Шахтер» проиграл немецкому «Зонненгоф Гросашпах» со счетом 1:2, а затем обыграл латвийскую «Ригу» – 2:1. «Оранжево-черные» ведут подготовку к возобновлению Украинской Премьер-лиги и продолжению борьбы за чемпионство. Также «горняки» сумели пробиться в 1/8 финала Лиги конференций. Тбилисское «Динамо» готовится к новому чемпионату Грузии, который стартует в конце февраля. В предыдущем национальном первенстве ближайший соперник «Шахтера» занял четвертое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Тбилиси, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
