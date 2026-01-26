Экс-футболист Динамо и сборной Украины сыграл 69 минут за последние полгода
«Мехелен» и «Вестерло» сыграли вничью, Сергей Сидорчук вышел в компенсированное время
В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором встретились «Мехелен» и «Вестерло». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук продолжает находиться фактически без игровой практики. Наставник «Вестерло» позволил 34-летнему футболисту провести на поле всего одну минуту.
В нынешнем сезоне Сидорчук сыграл в шести матчах (69 минут), однако результативными действиями не отличался. Полузащитник перебрался в Бельгию из «Динамо в сентябре 2023 года.
С тех пор украинец провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Сидорчука истекает в июне 2026 года, а его трансфернаЯ стоимость составляет 300 тысяч евро.
Чемпионат Бельгии, 22-й тур. 25 января
Мехелен – Вестерло – 1:1
Голы: Мрабти, 88 – Начо, 16
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|22
|13
|7
|2
|37 - 12
|01.02.26 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|46
|2
|Сент-Трюйден
|22
|14
|3
|5
|33 - 24
|31.01.26 21:45 Сент-Трюйден - Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден
|45
|3
|Брюгге
|22
|14
|2
|6
|42 - 28
|01.02.26 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге
|44
|4
|Андерлехт
|22
|10
|6
|6
|30 - 26
|01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден
|36
|5
|Гент
|22
|9
|5
|8
|36 - 31
|30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен
|32
|6
|Мехелен
|22
|8
|8
|6
|26 - 24
|01.02.26 20:15 Ауд-Хеверле - Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен
|32
|7
|Шарлеруа
|22
|8
|6
|8
|27 - 26
|31.01.26 21:45 Сент-Трюйден - Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|30
|8
|Стандард
|22
|8
|3
|11
|18 - 29
|01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле
|27
|9
|Антверпен
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|31.01.26 17:00 Серкль Брюгге - Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен
|27
|10
|Зюлте-Варегем
|22
|6
|8
|8
|31 - 34
|31.01.26 19:15 Зюлте-Варегем - Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер
|26
|11
|Генк
|22
|6
|8
|8
|29 - 34
|01.02.26 17:00 Дендер ФК - Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло
|26
|12
|Вестерло
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|31.01.26 19:15 Зюлте-Варегем - Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло
|25
|13
|Ла Лувьер
|22
|5
|8
|9
|19 - 25
|30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер
|23
|14
|Ауд-Хеверле
|22
|5
|6
|11
|19 - 30
|01.02.26 20:15 Ауд-Хеверле - Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле
|21
|15
|Серкль Брюгге
|22
|4
|9
|9
|28 - 31
|31.01.26 17:00 Серкль Брюгге - Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен
|21
|16
|Дендер ФК
|22
|3
|8
|11
|17 - 34
|01.02.26 17:00 Дендер ФК - Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге
|17
