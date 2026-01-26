Экс-футболист Динамо и сборной Украины сыграл 69 минут за последние полгода

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором встретились «Мехелен» и «Вестерло». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук продолжает находиться фактически без игровой практики. Наставник «Вестерло» позволил 34-летнему футболисту провести на поле всего одну минуту.

В нынешнем сезоне Сидорчук сыграл в шести матчах (69 минут), однако результативными действиями не отличался. Полузащитник перебрался в Бельгию из «Динамо в сентябре 2023 года.

С тех пор украинец провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Сидорчука истекает в июне 2026 года, а его трансфернаЯ стоимость составляет 300 тысяч евро.

Чемпионат Бельгии, 22-й тур. 25 января

Мехелен – Вестерло – 1:1

Голы: Мрабти, 88 – Начо, 16

Турнирная таблица: