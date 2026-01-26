Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист Динамо и сборной Украины сыграл 69 минут за последние полгода
Чемпионат Бельгии
Мехелен
25.01.2026 20:15 – FT 1 : 1
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
26 января 2026, 11:49 |
846
2

Экс-футболист Динамо и сборной Украины сыграл 69 минут за последние полгода

«Мехелен» и «Вестерло» сыграли вничью, Сергей Сидорчук вышел в компенсированное время

26 января 2026, 11:49 |
846
2 Comments
Экс-футболист Динамо и сборной Украины сыграл 69 минут за последние полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором встретились «Мехелен» и «Вестерло». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук продолжает находиться фактически без игровой практики. Наставник «Вестерло» позволил 34-летнему футболисту провести на поле всего одну минуту.

В нынешнем сезоне Сидорчук сыграл в шести матчах (69 минут), однако результативными действиями не отличался. Полузащитник перебрался в Бельгию из «Динамо в сентябре 2023 года.

С тех пор украинец провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Сидорчука истекает в июне 2026 года, а его трансфернаЯ стоимость составляет 300 тысяч евро.

Чемпионат Бельгии, 22-й тур. 25 января

Мехелен Вестерло 1:1

Голы: Мрабти, 88 – Начо, 16

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 22 13 7 2 37 - 12 01.02.26 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 46
2 Сент-Трюйден 22 14 3 5 33 - 24 31.01.26 21:45 Сент-Трюйден - Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден 45
3 Брюгге 22 14 2 6 42 - 28 01.02.26 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге 44
4 Андерлехт 22 10 6 6 30 - 26 01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден 36
5 Гент 22 9 5 8 36 - 31 30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен 32
6 Мехелен 22 8 8 6 26 - 24 01.02.26 20:15 Ауд-Хеверле - Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен 32
7 Шарлеруа 22 8 6 8 27 - 26 31.01.26 21:45 Сент-Трюйден - Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 30
8 Стандард 22 8 3 11 18 - 29 01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле 27
9 Антверпен 22 7 6 9 24 - 24 31.01.26 17:00 Серкль Брюгге - Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен 27
10 Зюлте-Варегем 22 6 8 8 31 - 34 31.01.26 19:15 Зюлте-Варегем - Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер 26
11 Генк 22 6 8 8 29 - 34 01.02.26 17:00 Дендер ФК - Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло 26
12 Вестерло 22 6 7 9 29 - 33 31.01.26 19:15 Зюлте-Варегем - Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло 25
13 Ла Лувьер 22 5 8 9 19 - 25 30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер 23
14 Ауд-Хеверле 22 5 6 11 19 - 30 01.02.26 20:15 Ауд-Хеверле - Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле 21
15 Серкль Брюгге 22 4 9 9 28 - 31 31.01.26 17:00 Серкль Брюгге - Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен 21
16 Дендер ФК 22 3 8 11 17 - 34 01.02.26 17:00 Дендер ФК - Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге 17
Полная таблица

По теме:
Сикан дебютировал в чемпионате Бельгии за Андерлехт. Как сыграл украинец?
Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии
Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта
чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Вестерло Сергей Сидорчук
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25 января 2026, 17:09 5
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость

Президент готов объявить о трансфере или продлении контракта

Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26 января 2026, 08:08 31
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Теннис | 26.01.2026, 08:47
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ
Футбол | 26.01.2026, 11:51
Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ
Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Не дають грати через  те і на 12 місці 
Ответить
0
Фанькин кот
Дынамовская легенда, пусть возвращается к суркисам - вместе с Ярмолкой завершить карьеру.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 28
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем