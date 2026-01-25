Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии
Бельгия
25 января 2026, 19:29 | Обновлено 25 января 2026, 19:36
145
0

Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии

Вспомним всех представителей Украины, в разное время выступавших в бельгийской лиге

25 января 2026, 19:29 | Обновлено 25 января 2026, 19:36
145
0
Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан станет 30-м украинцем, сыграющим по крайней мере один матч в чемпионате Бельгии.

Произойдет это в 22 туре Jupiler Pro League, в котором Андерлехт будет принимать Дендер.

Даниил Сикан сыграет в этой игре с первых минут.

По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, в разное время выступавших в чемпионате Бельгии.

Матчи украинцев в чемпионате Бельгии (с учетом матча Андерлехт – Дендер)

  • 282 – Олег Ящук (159 – Серкль Брюгге, 119 – Андерлехт, 4 – Вестерло)
  • 181 – Сергей Серебренников (139 – Серкль Брюгге, 30 – Брюгге, 12 – Шарлеруа)
  • 163 – Александр Яковенко (60 – Вестерло, 51 – Андерлехт, 25 – Льерс, 14 – Генк, 13 – Левен)
  • 153 – Роман Безус (90 – Гент, 63 – Сент-Трейден)
  • 147 – Роман Яремчук (121 – Гент, 26 – Брюгге)
  • 107 – Руслан Малиновский (107 – Генк)
  • 106 – Эдуард Соболь (93 – Брюгге, 13 – Генк)
  • 102 – Сергей Емельянович (85 – Шарлеруа, 13 – Вестерло, 4 – Вербрудеринг Гэл)
  • 76 – Евгений Макаренко (61 – Кортрейк, 15 – Андерлехт)
  • 61 – Игорь Пластун (61 – Гент)
  • 57 – Марьян Швед (57 – Мехелен)
  • 54 – Сергей Коваленко (45 – Стандард, 8 – Роселар, 1 – Локерен)
  • 50 – Сергей Сидорчук (50 – Вестерло)
  • 44 – Сергей Болбат (44 – Локерен)
  • 41 – Богдан Михайличенко (41 – Андерлехт)
  • 35 – Денис Причиненко (35 – Беерсхот)
  • 25 – Игорь Березовский (25 – Льерс)
  • 24 – Андрей Бацула (24 – Кортрейк)
  • 22 – Александр Драмбаев (22 – Зюльте-Варегем)
  • 21 – Андрей Тотовицкий (21 – Кортрейк)
  • 21 – Валерий Лучкевич (21 – Стандард)
  • 17 – Егор Назарина (17 – Антверпен)
  • 15 – Александр Филиппов (15 – Сент-Трейден)
  • 14 – Александр Воловик (14 – Левен)
  • 14 – Алексей Сыч (14 – Кортрейк)
  • 12 – Филипп Будковский (12 – Кортрейк)
  • 10 – Николай Кухаревич (10 – Левен)
  • 7 – Денис Бунчуков (7 – Серенг)
  • 1 – Руслан Заневский (1 – Шарлеруа)
  • 1 – Даниил Сикан (1 – Андерлехт)

Если рассмотреть украинцев, игравших сугубо за Андерлехт, то Сикан станет 5-м игроком после Олега Ящука, Александра Яковенко, Богдана Михайличенко и Евгения Макаренко.

Матчи украинцев за Андерлехт во всех турнирах (с учетом матча Андерлехт – Дендер)

  • 169 – Олег Ящук (119 – чемпионат Бельгии, 22 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Бельгии, 10 – Кубок УЕФА, 3 – Суперкубок Бельгии, 3 – Кубок бельгийской лиги)
  • 71 – Александр Яковенко (51 – чемпионат Бельгии, 9 – Лига чемпионов, 8 – Кубок Бельгии, 1 – Суперкубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА, 1 – Лига Европы)
  • 51 – Богдан Михайличенко (41 – чемпионат Бельгии, 8 – Кубок Бельгии, 2 – Лига конференций)
  • 20 – Евгений Макаренко (15 – чемпионат Бельгии, 4 – Лига Европы, 1 – Кубок Бельгии)
  • 1 – Даниил Сикан (1 – чемпионат Бельгии)
По теме:
Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта
Тренер Андерлехта сравнил Сикана с другим украинцем: «Олег был лучшим»
Сикан в Андерлехте: шаг вперед без шага назад
чемпионат Бельгии по футболу статистика Андерлехт Даниил Сикан
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 25 января 2026, 11:01 9
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
Футбол | 25 января 2026, 19:15 0
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Теннис | 25.01.2026, 13:06
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
Футбол | 24.01.2026, 19:36
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Бокс | 24.01.2026, 21:54
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
24.01.2026, 17:16 16
Биатлон
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 1
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем