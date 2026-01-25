Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии
Вспомним всех представителей Украины, в разное время выступавших в бельгийской лиге
Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан станет 30-м украинцем, сыграющим по крайней мере один матч в чемпионате Бельгии.
Произойдет это в 22 туре Jupiler Pro League, в котором Андерлехт будет принимать Дендер.
Даниил Сикан сыграет в этой игре с первых минут.
По этому поводу вспомним всех украинских футболистов, в разное время выступавших в чемпионате Бельгии.
Матчи украинцев в чемпионате Бельгии (с учетом матча Андерлехт – Дендер)
- 282 – Олег Ящук (159 – Серкль Брюгге, 119 – Андерлехт, 4 – Вестерло)
- 181 – Сергей Серебренников (139 – Серкль Брюгге, 30 – Брюгге, 12 – Шарлеруа)
- 163 – Александр Яковенко (60 – Вестерло, 51 – Андерлехт, 25 – Льерс, 14 – Генк, 13 – Левен)
- 153 – Роман Безус (90 – Гент, 63 – Сент-Трейден)
- 147 – Роман Яремчук (121 – Гент, 26 – Брюгге)
- 107 – Руслан Малиновский (107 – Генк)
- 106 – Эдуард Соболь (93 – Брюгге, 13 – Генк)
- 102 – Сергей Емельянович (85 – Шарлеруа, 13 – Вестерло, 4 – Вербрудеринг Гэл)
- 76 – Евгений Макаренко (61 – Кортрейк, 15 – Андерлехт)
- 61 – Игорь Пластун (61 – Гент)
- 57 – Марьян Швед (57 – Мехелен)
- 54 – Сергей Коваленко (45 – Стандард, 8 – Роселар, 1 – Локерен)
- 50 – Сергей Сидорчук (50 – Вестерло)
- 44 – Сергей Болбат (44 – Локерен)
- 41 – Богдан Михайличенко (41 – Андерлехт)
- 35 – Денис Причиненко (35 – Беерсхот)
- 25 – Игорь Березовский (25 – Льерс)
- 24 – Андрей Бацула (24 – Кортрейк)
- 22 – Александр Драмбаев (22 – Зюльте-Варегем)
- 21 – Андрей Тотовицкий (21 – Кортрейк)
- 21 – Валерий Лучкевич (21 – Стандард)
- 17 – Егор Назарина (17 – Антверпен)
- 15 – Александр Филиппов (15 – Сент-Трейден)
- 14 – Александр Воловик (14 – Левен)
- 14 – Алексей Сыч (14 – Кортрейк)
- 12 – Филипп Будковский (12 – Кортрейк)
- 10 – Николай Кухаревич (10 – Левен)
- 7 – Денис Бунчуков (7 – Серенг)
- 1 – Руслан Заневский (1 – Шарлеруа)
- 1 – Даниил Сикан (1 – Андерлехт)
Если рассмотреть украинцев, игравших сугубо за Андерлехт, то Сикан станет 5-м игроком после Олега Ящука, Александра Яковенко, Богдана Михайличенко и Евгения Макаренко.
Матчи украинцев за Андерлехт во всех турнирах (с учетом матча Андерлехт – Дендер)
- 169 – Олег Ящук (119 – чемпионат Бельгии, 22 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Бельгии, 10 – Кубок УЕФА, 3 – Суперкубок Бельгии, 3 – Кубок бельгийской лиги)
- 71 – Александр Яковенко (51 – чемпионат Бельгии, 9 – Лига чемпионов, 8 – Кубок Бельгии, 1 – Суперкубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА, 1 – Лига Европы)
- 51 – Богдан Михайличенко (41 – чемпионат Бельгии, 8 – Кубок Бельгии, 2 – Лига конференций)
- 20 – Евгений Макаренко (15 – чемпионат Бельгии, 4 – Лига Европы, 1 – Кубок Бельгии)
- 1 – Даниил Сикан (1 – чемпионат Бельгии)
🇺🇦 Danylo Sikan starts 💜✨️ pic.twitter.com/hulhBj5hJr— Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) January 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге