Украина. Премьер лига
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб

«Черноморец» расстался с защитником не по обоюдному согласию

Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Одесский «Черноморец» прекратил сотрудничество с опытным центральным защитником Ярославом Ракицким, однако расставание сторон не было взаимным.

По имеющейся информации, футболист вернулся к игре весной прошлого года по просьбе тогдашнего главного тренера команды Александра Кучера. После его отставки 36-летний защитник планировал остаться в клубе как минимум до окончания сезона и помочь «морякам» в борьбе за возвращение в УПЛ.

Впрочем, новый наставник Роман Григорчук вместе с руководством клуба не поддержали идею дальнейшего сотрудничества с ветераном. В итоге стороны расторгли контракт.

В нынешнем сезоне Первой лиги Ракицкий провел 16 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
Комментарии 1
Vitaliy Topiy
Ну це некрасиво по відношенню до нього, він навіть за свої кошти щось там ремонтував на стадіоні чи базі, це не по-людськи, насправді
