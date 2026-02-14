Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб

Одесский «Черноморец» прекратил сотрудничество с опытным центральным защитником Ярославом Ракицким, однако расставание сторон не было взаимным.

По имеющейся информации, футболист вернулся к игре весной прошлого года по просьбе тогдашнего главного тренера команды Александра Кучера. После его отставки 36-летний защитник планировал остаться в клубе как минимум до окончания сезона и помочь «морякам» в борьбе за возвращение в УПЛ.

Впрочем, новый наставник Роман Григорчук вместе с руководством клуба не поддержали идею дальнейшего сотрудничества с ветераном. В итоге стороны расторгли контракт.

В нынешнем сезоне Первой лиги Ракицкий провел 16 матчей и отличился тремя забитыми мячами.