Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
«Черноморец» расстался с защитником не по обоюдному согласию
Одесский «Черноморец» прекратил сотрудничество с опытным центральным защитником Ярославом Ракицким, однако расставание сторон не было взаимным.
По имеющейся информации, футболист вернулся к игре весной прошлого года по просьбе тогдашнего главного тренера команды Александра Кучера. После его отставки 36-летний защитник планировал остаться в клубе как минимум до окончания сезона и помочь «морякам» в борьбе за возвращение в УПЛ.
Впрочем, новый наставник Роман Григорчук вместе с руководством клуба не поддержали идею дальнейшего сотрудничества с ветераном. В итоге стороны расторгли контракт.
В нынешнем сезоне Первой лиги Ракицкий провел 16 матчей и отличился тремя забитыми мячами.
