Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Нидерландов
Эксельсиор
14.02.2026 19:45 – FT 1 : 2
АЗ Алкмаар
Нидерланды
14 февраля 2026, 22:55 | Обновлено 14 февраля 2026, 23:03
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну

Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс

«Аякс» разбил «Фортуну» в чемпионате Нидерландов.

Поединок проходил на стадионе «Йохан Кройфф АРена» в Амтсредаме.

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе команды, но был замене на 6-й минуте из-за полученной им травмы колена.

«Аякс» с 42 баллами занимает третье место таблицы. «Фортуна» с 26 очками – 11-я.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур

Аякс – Фортуна – 4:1

Голы: Мокио, 7, Бунида, 14, Годтс, 24, 81 – Шутало, 45 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

Хераклес – НАК Бреда – 0:1

Гол: Леманс, 80 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

Экселиор – АЗ Аклмаар – 1:2

Голы: Бронкхорст, 45 (пенальти) – Пэрротт, 90+2, Пенетра, 90+6

Видео голов и обзор матча:

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
