Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте
«Аякс» разбил «Фортуну» в чемпионате Нидерландов.
Поединок проходил на стадионе «Йохан Кройфф АРена» в Амтсредаме.
Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:1.
Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе команды, но был замене на 6-й минуте из-за полученной им травмы колена.
«Аякс» с 42 баллами занимает третье место таблицы. «Фортуна» с 26 очками – 11-я.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур
Аякс – Фортуна – 4:1
Голы: Мокио, 7, Бунида, 14, Годтс, 24, 81 – Шутало, 45 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
Хераклес – НАК Бреда – 0:1
Гол: Леманс, 80 (пенальти)
Видео голов и обзор матча:
Экселиор – АЗ Аклмаар – 1:2
Голы: Бронкхорст, 45 (пенальти) – Пэрротт, 90+2, Пенетра, 90+6
Видео голов и обзор матча:
