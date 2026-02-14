Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну

«Аякс» разбил «Фортуну» в чемпионате Нидерландов.

Поединок проходил на стадионе «Йохан Кройфф АРена» в Амтсредаме.

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе команды, но был замене на 6-й минуте из-за полученной им травмы колена.

«Аякс» с 42 баллами занимает третье место таблицы. «Фортуна» с 26 очками – 11-я.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур

Аякс – Фортуна – 4:1

Голы: Мокио, 7, Бунида, 14, Годтс, 24, 81 – Шутало, 45 (автогол)

Хераклес – НАК Бреда – 0:1

Гол: Леманс, 80 (пенальти)

Экселиор – АЗ Аклмаар – 1:2

Голы: Бронкхорст, 45 (пенальти) – Пэрротт, 90+2, Пенетра, 90+6

