  Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта
Нидерланды
14 февраля 2026, 21:48
Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта

Артем с командой будут противостоять «Гронингену»

14 февраля 2026, 21:48
Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

14 февраля украинский форвард Артем Степанов во второй раз подряд попал в стартовый состав «Утрехта».

Артем и команда проведут гостевой матч против «Гронингена» в 23-м туре чемпионата Нидерландов.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем матче Степанов оформил первое результативное действие, оформив ассист.

Стартовые составы на матч «Гронинген» - «Утрехт»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
