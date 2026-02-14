Нидерланды14 февраля 2026, 21:48 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:53
Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта
Артем с командой будут противостоять «Гронингену»
14 февраля украинский форвард Артем Степанов во второй раз подряд попал в стартовый состав «Утрехта».
Артем и команда проведут гостевой матч против «Гронингена» в 23-м туре чемпионата Нидерландов.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
В предыдущем матче Степанов оформил первое результативное действие, оформив ассист.
Стартовые составы на матч «Гронинген» - «Утрехт»
