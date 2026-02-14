Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта

14 февраля украинский форвард Артем Степанов во второй раз подряд попал в стартовый состав «Утрехта».

Артем и команда проведут гостевой матч против «Гронингена» в 23-м туре чемпионата Нидерландов.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем матче Степанов оформил первое результативное действие, оформив ассист.

Стартовые составы на матч «Гронинген» - «Утрехт»