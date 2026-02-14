Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 22:36
Ирина Дерюгина – об Олеге Блохине

ФК Динамо. Олег Блохин

Бывшая жена легенды «Динамо» Киев Олега Блохина Ирина Дерюгина откровенно высказалась об их семейных отношениях.

«Я с ним давно не общаюсь. И дочь тоже. Для меня этот вопрос закрыт. Она всю жизнь его очень любила, но ей было причинено много боли. Так с детьми не поступают.

Я горжусь своей дочерью – она получила образование, воспитывает двоих детей. Но их дедушка даже не видел младшую внучку и не общается с ними. Это очень печально», – сказала Дерюгина.

Напомним, Олег Блохин выступал за «Динамо» с 1969 по 1988 год и в 1975 году стал обладателем «Золотого мяча».

Олег Блохин Ирина Дерюгина Ирина Блохина
Дмитрий Олийченко Источник: Гордон
