Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками

Бывшая жена легенды «Динамо» Киев Олега Блохина Ирина Дерюгина откровенно высказалась об их семейных отношениях.

«Я с ним давно не общаюсь. И дочь тоже. Для меня этот вопрос закрыт. Она всю жизнь его очень любила, но ей было причинено много боли. Так с детьми не поступают.

Я горжусь своей дочерью – она получила образование, воспитывает двоих детей. Но их дедушка даже не видел младшую внучку и не общается с ними. Это очень печально», – сказала Дерюгина.

Напомним, Олег Блохин выступал за «Динамо» с 1969 по 1988 год и в 1975 году стал обладателем «Золотого мяча».