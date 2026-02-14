Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»
Франция
14 февраля 2026, 23:18 |
81
0

Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»

Не все тактические схемы Энрике подходят украинцу

14 февраля 2026, 23:18 |
81
0
Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Первый капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о календарном поединке последнего тура Лиги 1, в котором «Ренн» сенсационно победил ПСЖ – 3:1, в составе которого на поле вышел украинец Илья Забарный.

«Пока Забарный не оправдывает надежд главного тренера парижан Луиса Энрике. Вот и во время очередного возвращения украинца в стартовый состав он не отличался надежностью. К счастью, пока кредит доверия к нему еще не исчерпан, однако после еще одной неудачи терпение испанского специалиста может лопнуть.

Приходится констатировать, что те тактические схемы, которые на вооружении у парижан, не очень подходят Забарному. Подопечные Энрике нацелены на атаку, защитники высоко прессингуют, но поскольку крайние защитники не всегда успевают при подключении возвращаться назад, то при контрнаступлении соперника дают о себе знать проблемы Ильи со скоростью. Он силен, когда его команда защищается в низком блоке, где сказывается его умение «читать» игру, предвидеть развитие событий на поле. Но в ПСЖ - другие достоинства. Конечно, для Забарного все было бы не так печально, если бы в случае необходимости его страхувал опорный полузащитник, однако парижане этого почти не практикуют. Похоже, здесь больше рассчитывают на высокое индивидуальное мастерство своих защитников.

Забарному проще было бы преодолевать эти трудности роста, если бы он имел постоянную игровую практику. Однако Энрике все больше склоняется к тому, что Илья - игрок ротации. Украинец, похоже, к такому развитию событий оказался психологически не готов. Эта неуверенность также сказывается на его действиях, игра парижан в обороне в его присутствии не производит впечатления отлаженного механизма.

Добавляет нервозности и постоянное давление со стороны прессы, болельщиков, привыкших к победам.

Как долго еще Забарный будет адаптироваться? Сложно дать однозначный ответ. Здесь многое будет зависеть от действий Энрике. А что, если парижане внесут коррективы и сделают ставку на более комфортную для Забарного тактическую схему? Не исключено, что и Илья постепенно будет прибавлять и лучше понимать, чего от него хочет испанский специалист.

Что касается национальной сборной Украины, то здесь пока не стоит драматизировать развитие событий. Ведь наша главная команда преимущественно играет от обороны, действует у своих владений компактно. Вот только бы эти парижские неурядицы не сломали Забарного психологически. Тогда ситуация может резко ухудшиться», – сказал Шелепницкий.

По теме:
Во Франции оценили игру Забарного после позорного фиаско ПСЖ
ВИДЕО. Что с Ильей? Забарный допустил дикую ошибку в матче с Ренном
«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв
Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ инсайд Юрий Шелепницкий
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Футбол | 14 февраля 2026, 21:52 1
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко

Украинец получил травму в матче чемпионата Нидерландов

Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14 февраля 2026, 06:45 5
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену

Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»

БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Футбол | 14.02.2026, 05:42
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 14.02.2026, 18:00
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 2
Бокс
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 49
Зимние виды
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем