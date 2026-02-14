Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не оправдывает ожиданий ПСЖ»

Первый капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о календарном поединке последнего тура Лиги 1, в котором «Ренн» сенсационно победил ПСЖ – 3:1, в составе которого на поле вышел украинец Илья Забарный.

«Пока Забарный не оправдывает надежд главного тренера парижан Луиса Энрике. Вот и во время очередного возвращения украинца в стартовый состав он не отличался надежностью. К счастью, пока кредит доверия к нему еще не исчерпан, однако после еще одной неудачи терпение испанского специалиста может лопнуть.

Приходится констатировать, что те тактические схемы, которые на вооружении у парижан, не очень подходят Забарному. Подопечные Энрике нацелены на атаку, защитники высоко прессингуют, но поскольку крайние защитники не всегда успевают при подключении возвращаться назад, то при контрнаступлении соперника дают о себе знать проблемы Ильи со скоростью. Он силен, когда его команда защищается в низком блоке, где сказывается его умение «читать» игру, предвидеть развитие событий на поле. Но в ПСЖ - другие достоинства. Конечно, для Забарного все было бы не так печально, если бы в случае необходимости его страхувал опорный полузащитник, однако парижане этого почти не практикуют. Похоже, здесь больше рассчитывают на высокое индивидуальное мастерство своих защитников.

Забарному проще было бы преодолевать эти трудности роста, если бы он имел постоянную игровую практику. Однако Энрике все больше склоняется к тому, что Илья - игрок ротации. Украинец, похоже, к такому развитию событий оказался психологически не готов. Эта неуверенность также сказывается на его действиях, игра парижан в обороне в его присутствии не производит впечатления отлаженного механизма.

Добавляет нервозности и постоянное давление со стороны прессы, болельщиков, привыкших к победам.

Как долго еще Забарный будет адаптироваться? Сложно дать однозначный ответ. Здесь многое будет зависеть от действий Энрике. А что, если парижане внесут коррективы и сделают ставку на более комфортную для Забарного тактическую схему? Не исключено, что и Илья постепенно будет прибавлять и лучше понимать, чего от него хочет испанский специалист.

Что касается национальной сборной Украины, то здесь пока не стоит драматизировать развитие событий. Ведь наша главная команда преимущественно играет от обороны, действует у своих владений компактно. Вот только бы эти парижские неурядицы не сломали Забарного психологически. Тогда ситуация может резко ухудшиться», – сказал Шелепницкий.