«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв

Бывший футболист, а ныне эксперт Максим Шано остался недоволен игрой защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче чемпионата Франции, который состоялся 13 февраля.

ПСЖ потерпел сенсационное поражение на выезде от «Ренна» (1:3), а украинский футболист стал одним из худших игроков этого противостояния, получив довольно низкие оценки.

«Если бы я был Луисом Энрике, я бы взял Забарного и отправил его в резерв. Он играет ужасно. Он контролирует мяч, когда должен выбить его в одно касание.

Он выбивает его в одно касание, когда должен придержать мяч и сделать два касания... Ты игрок ПСЖ, ты получаешь большую зарплату и ты должен показывать результат», – поделился мнением Шано.

В нынешнем сезоне Забарный провел 25 матчей в составе парижского клуба и забил один гол. Украинский защитник перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» за 63 миллиона евро.