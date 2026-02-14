Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв
Франция
14 февраля 2026, 13:37 | Обновлено 14 февраля 2026, 13:50
730
8

«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв

Украинский защитник провел неубедительный матч в составе ПСЖ против Ренна 13 февраля

14 февраля 2026, 13:37 | Обновлено 14 февраля 2026, 13:50
730
8 Comments
«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист, а ныне эксперт Максим Шано остался недоволен игрой защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче чемпионата Франции, который состоялся 13 февраля.

ПСЖ потерпел сенсационное поражение на выезде от «Ренна» (1:3), а украинский футболист стал одним из худших игроков этого противостояния, получив довольно низкие оценки.

«Если бы я был Луисом Энрике, я бы взял Забарного и отправил его в резерв. Он играет ужасно. Он контролирует мяч, когда должен выбить его в одно касание.

Он выбивает его в одно касание, когда должен придержать мяч и сделать два касания... Ты игрок ПСЖ, ты получаешь большую зарплату и ты должен показывать результат», – поделился мнением Шано.

В нынешнем сезоне Забарный провел 25 матчей в составе парижского клуба и забил один гол. Украинский защитник перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» за 63 миллиона евро.

По теме:
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн ПСЖ Ренн - ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14 февраля 2026, 08:37 9
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину

Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 13:03 26
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»

Владислав завершил выступления на Олимпиаде

Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Футбол | 14.02.2026, 12:53
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 14.02.2026, 12:10
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
враховуючи що в ПСЖ грає Забарний. а максимальний рівеь Шано це чемпіоншіп та американський клуб, то рівень "експертності" так собі...
Напевно Енріке сам яи з помічниками, але розбереться як і де застосовувати Забарного
Ответить
+3
DaVinci
Знайшли висер якогось недогравця який за свою кар'єру ніде толком не грав.
Ще й самі херні в описі написали. Все в стилі спирт.юа
Ответить
+2
DaVinci
Максим Шано 
Професіональні клуби*
Роки Клуб І (г)
2007–2009 Англія «Шеффілд Юнайтед» 0 (0)
2008 → Англія «Менсфілд Таун» 5 (0)
2009–2011 Франція «Ле-Ман» 0 (0)
2010–2011 → Франція «Геньон» 16 (0)
2011–2012 Бельгія РВС «Брюссель» 44 (1)
2013 Бельгія «Беєрсхот» 15 (0)
2013–2016 Бельгія «Кортрейк» 105 (5)
2016– США «Нью-Йорк Сіті» 11 (0
Ответить
+2
DaVinci
Одні експерди...
Ответить
+2
Moonspell
Пропустили 3, ну ок, лажа, але й і забили 1, і це в чемпіонаті Франції. Тобто з нападом проблем немає?
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Коли Мбаппе в матчі збірних його пройшов як дитину із двора я зразу сказав, що це не захисник за 60 мільйонів.
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
Я згоден.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
13.02.2026, 06:32 3
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 18
Футбол
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем