  4. Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Чемпионат Франции
Ренн
13.02.2026 20:00 – FT 3 : 1
ПСЖ
Франция
13 февраля 2026, 21:55 | Обновлено 13 февраля 2026, 21:56
1878
16

Подопечные Луиса Энрике не сумели подтвердить статус фаворита, уступив со счетом 1:3

Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ренн» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 1:3.

На 34-й минуте нападающий из Иордании Аль-Тамари накрутил защитника соперника и пробил из-за пределов штрафной площади, открыв счет в поединке.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оказался бессилен в этом эпизоде, как и защитники парижской команды.

Во втором тайме «Ренн» увеличил преимущество усилиями нападающего Эстебана Леполя, который удачно сыграл в штрафной во время углового и переправил мяч в сетку ворот.

Вскоре Усман Дембеле сократил отставание в счете – француз удачно принял пас от защитника Ашрафа Хакими и пробил в левый угол ворот. Брис Самба не имел никаких шансов, чтобы парировать этот удар.

На 81-й минуте в воротах ПСЖ побывал и третий мяч – швейцарский нападающий Эмболо получил передачу от Людовика Бла и расстрелял пустые ворота.

Защитник сборной Украины Илья Забарный впервые за четыре последних матча вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля

Ренн – ПСЖ – 3:1

Голы: Аль-Тамари, 34, Леполь, 69, Эмболо, 81 – Дембеле, 72

Фотогалерея:

Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Enthiran
3:1 а на стадионе тихо  как в театре)
Ответить
+3
DaVinci
Єдиний момент в якому Забарний міг дійсно вплинути на забиті голи, це коли ПСЖ пропускало третій м'яч. Він трохи виперся назад і тим самим не зміг зробити штучного офсайду
Ответить
+1
Володимир
Якщо б не дивитися цей матч , а лише слухати його коментатора , то ПСЖ програв виключно завдяки " відсутності воротаря" , що абсолютно не відповідало  фактичному перебігу подій на полі . Можна лише здогадуватися , про що думав оцей коментатор . Але те , що він раз у раз повторював про воротарську позицію у ПСЖ виглядало плоско і просто тупо , а сам він , коментатор , залишив враження ограніченої людини . На жаль ..
Ответить
0
Обсервер Влад
Запарний знову надовго присяде на лавку разом зі своїм корєшем афонькою. Два чоботи пара.
Ответить
0
T-800
Никакого шока, ведь его всякие бомжи в рфпл дырявили
Ответить
0
_ Moore
покажіть хоча би нарезки, як наш та касап "допомогли" програти парижанам. Хоча, заради правди - в цьому матчі гімном виявились і хави, і напад ПСЖ.
Ответить
0
oleg-voron888
Не найкращий вихід для Забарного після тривалої перерви ,це насторожує перед матчами збірної України зі шведами 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Сафонов не винен в жодному голі, на відміну від його забавного дружбана, який програв усе і винен як мінімум в другому і третьому голах. Це просто 60-мільйонний провал.
Ответить
-3
u6464u
що знову Заборний напортачив, це вже не смішно, березень недалеко, а грати зі шведами з такими захисниками це самогубство, співчуття Реброву.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Counselor
Ця парочка дружбанiв, воротарь плюс наша мегазiрка, ще наварять  парижанам якщо будуть вдвох грати, ох наварять.. 
Ответить
-5
Bulba_sumkin
Myscore рисует профессору самую низкую оценку среди 2 команд🤷🏻‍♂️
Ответить
-11
AK.228
Провал Забарного сегодня стал вишенкой на этом торте, только подчеркнув величие остальных. Зато Трубин — просто непробиваемая бетонная стена, монументальный уровень! А Судаков сегодня творил магию, выдал по-настоящему эстетскую игру. Вечер удался на славу, искренне удовлетворен, красиво исполнили!
Ответить
-12
