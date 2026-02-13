Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч

В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ренн» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 1:3.

На 34-й минуте нападающий из Иордании Аль-Тамари накрутил защитника соперника и пробил из-за пределов штрафной площади, открыв счет в поединке.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оказался бессилен в этом эпизоде, как и защитники парижской команды.

Во втором тайме «Ренн» увеличил преимущество усилиями нападающего Эстебана Леполя, который удачно сыграл в штрафной во время углового и переправил мяч в сетку ворот.

Вскоре Усман Дембеле сократил отставание в счете – француз удачно принял пас от защитника Ашрафа Хакими и пробил в левый угол ворот. Брис Самба не имел никаких шансов, чтобы парировать этот удар.

На 81-й минуте в воротах ПСЖ побывал и третий мяч – швейцарский нападающий Эмболо получил передачу от Людовика Бла и расстрелял пустые ворота.

Защитник сборной Украины Илья Забарный впервые за четыре последних матча вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля

Ренн – ПСЖ – 3:1

Голы: Аль-Тамари, 34, Леполь, 69, Эмболо, 81 – Дембеле, 72

Фотогалерея: