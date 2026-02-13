Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике откровенно рассказал, почему Забарный стал меньше играть за ПСЖ
Франция
13 февраля 2026, 22:42 |
Луис Энрике откровенно рассказал, почему Забарный стал меньше играть за ПСЖ

Тренер – о Забарном

Луис Энрике откровенно рассказал, почему Забарный стал меньше играть за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации вокруг украинского центрбека Ильи Забарного.

«Забарный? Обычно мы можем дать ему игровое время, но сейчас это сложнее из-за вылета в Кубке Франции.

Сейчас ключевой момент сезона – нам нужны все игроки, и они должны быть готовы.

Я не знаю когда, но надеюсь, что возможности будут у каждого. Такова жизнь в команде высшего уровня», – сказал Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба не подписывать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время летнего трансферного окна.

Луис Энрике Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
