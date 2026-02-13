Луис Энрике откровенно рассказал, почему Забарный стал меньше играть за ПСЖ

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации вокруг украинского центрбека Ильи Забарного.

«Забарный? Обычно мы можем дать ему игровое время, но сейчас это сложнее из-за вылета в Кубке Франции.

Сейчас ключевой момент сезона – нам нужны все игроки, и они должны быть готовы.

Я не знаю когда, но надеюсь, что возможности будут у каждого. Такова жизнь в команде высшего уровня», – сказал Луис Энрике.

