Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спасительный гол Модрича: Милан вырвал победу в матче Серии А
Чемпионат Италии
Пиза
13.02.2026 21:45 – FT 1 : 2
Милан
Италия
Спасительный гол Модрича: Милан вырвал победу в матче Серии А

«Россонери» не без проблем обыграли «Пиу»

Спасительный гол Модрича: Милан вырвал победу в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

«Милан» в непростом поединке чемпионата Италии переиграл «Пизу».

Поединок прошел на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе.

Еще в первом тайме чет открыл хавбек гостей Лофтус-Чик. На 71-й минуте «Пиза» сравняла счет. Казалось, что команда Аллегри потеряет очки, но на 85-й минуте точный удар Модрича принес «россонери» победу.

С 53 очками «Милан» занимает второе место и отстает от лидирующего «Интера» на пять пунктов. «Пиза» с 15 баллами – 19-я.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Пиза – Милан – 1:2

Голы: Лойола, 71 – Лофтус-Чик, 31, Модрич, 85

Удаление: Рабьо, 90+1

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Harun Bakircioğlu
Милан уже не проигрывает 23 матча, последний раз подобное было в сезоне 19/20.
Модрич тащит этот Милан на рекорды. Аллегри может больше не выпускать Фюллькруга, явно бессмысленная аренда.
Mark4854590
Мілан з такими перемогами може і до чемпіонства доповзти
