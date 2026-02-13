Спасительный гол Модрича: Милан вырвал победу в матче Серии А
«Россонери» не без проблем обыграли «Пиу»
«Милан» в непростом поединке чемпионата Италии переиграл «Пизу».
Поединок прошел на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе.
Еще в первом тайме чет открыл хавбек гостей Лофтус-Чик. На 71-й минуте «Пиза» сравняла счет. Казалось, что команда Аллегри потеряет очки, но на 85-й минуте точный удар Модрича принес «россонери» победу.
С 53 очками «Милан» занимает второе место и отстает от лидирующего «Интера» на пять пунктов. «Пиза» с 15 баллами – 19-я.
Чемпионат Италии. 25-й тур
Пиза – Милан – 1:2
Голы: Лойола, 71 – Лофтус-Чик, 31, Модрич, 85
Удаление: Рабьо, 90+1
Фото матча:
