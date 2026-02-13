Спасительный гол Модрича: Милан вырвал победу в матче Серии А

«Милан» в непростом поединке чемпионата Италии переиграл «Пизу».

Поединок прошел на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе.

Еще в первом тайме чет открыл хавбек гостей Лофтус-Чик. На 71-й минуте «Пиза» сравняла счет. Казалось, что команда Аллегри потеряет очки, но на 85-й минуте точный удар Модрича принес «россонери» победу.

С 53 очками «Милан» занимает второе место и отстает от лидирующего «Интера» на пять пунктов. «Пиза» с 15 баллами – 19-я.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Пиза – Милан – 1:2

Голы: Лойола, 71 – Лофтус-Чик, 31, Модрич, 85

Удаление: Рабьо, 90+1

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

