Пиза – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 25-го тура Серии А 2025/26
В пятницу, 13 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Милан».
Игра пройдет в Пизе на стадионе «Арена Гарибальди».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Пиза – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.14 для Пизы и 1.64 для Милана. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возглавила рейтинг Эйлин Гу
Подопечные Жозе Моуриньо сумели удержать преимущество, оформленное в первом тайме