Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
13.02.2026 21:45 – 50 0 : 1
Милан
Италия
13 февраля 2026, 21:45 |
Пиза – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 25-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Милан».

Игра пройдет в Пизе на стадионе «Арена Гарибальди».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Пиза – Милан
События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан), асcист Закари Атекаме.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
