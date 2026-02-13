В пятницу, 13 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Милан».

Игра пройдет в Пизе на стадионе «Арена Гарибальди».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Пиза – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

