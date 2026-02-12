Другие новости12 февраля 2026, 17:34 |
566
0
ВИДЕО. Горячо. Звездная футбольная журналистка снялась без белья
Элеонора Инкардона заинтриговала подписчиков смелым образом
12 февраля 2026, 17:34 |
566
0
Итальянская футбольная журналистка Элеонора Инкардона опубликовала в Instagram эффектное видео, заинтриговав подписчиков новым фотопроектом.
Ведущая DAZN позирует в черном пиджаке, сделав акцент на женственности и уверенности. Образ дополняют украшения и выразительный макияж.
Инкардона пообещала «что-то особенное», не раскрывая деталей.
Пост быстро набрал тысячи лайков и комментариев.
