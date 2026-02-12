ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Ковальца. Металлург Запорожья подписал украинца

Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского защитника Сергея Логинова. Об этом пишет клубная пресс-служба запорожского клуба.

«Лидерские качества, опыт и характер – именно то, что нужно нашей обороне. Добро пожаловать в Запорожье, Сергей», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Сергей перебрался в Запорожье на правах свободного агента. О финансовых условиях и других деталях личного контракта Сергея с клубом ничего не известно.

Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.