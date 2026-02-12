Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Ковальца. Металлург Запорожья подписал украинца
Украина. Первая лига
12 февраля 2026, 18:42 | Обновлено 12 февраля 2026, 18:58
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Ковальца. Металлург Запорожья подписал украинца

Сергей Логинов переехал в Запорожье

ФК Металлург Запорожье.

Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского защитника Сергея Логинова. Об этом пишет клубная пресс-служба запорожского клуба.

«Лидерские качества, опыт и характер – именно то, что нужно нашей обороне. Добро пожаловать в Запорожье, Сергей», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Сергей перебрался в Запорожье на правах свободного агента. О финансовых условиях и других деталях личного контракта Сергея с клубом ничего не известно.

Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг нашел себе новый клуб
ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер
Сергей Логинов Металлург Запорожье трансферы Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
