ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик оказался на первом месте в рейтинге худших трансферов в истории английской Премьер-лиги по версии авторитетного издания ESPN.

Журналисты составили список из 50 самых неудачных переходов за всю историю АПЛ, и именно переход Мудрика в лондонский клуб был назван №1.

Напомним, зимой 2023 года «Челси» заплатил донецкому «Шахтеру» около 70 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Тогда лондонцы выиграли конкуренцию у «Арсенала» и подписали украинца на долгосрочный контракт сроком на 8,5 лет.

Однако ожидания от трансфера не оправдались. За более чем три года в Англии Мудрик отметился лишь 10 голами и 11 результативными передачами во всех турнирах. В материале ESPN также упоминается, что с ноября 2024 года игрок не выходил на поле из-за допингового расследования.

Авторы рейтинга отметили, что вне зависимости от критериев оценки – будь то соотношение цены и результативности или возможная перепродажа – «Челси» не получил ожидаемой отдачи от дорогостоящего подписания.