Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 19:55 |
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола

Подоляне завершают сбор на мажорной ноте

ФК Эпицентр. Евгений Запорожец

Полузащитник «Эпицентра» Евгений Запорожец эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подолянам взять верх над «Пахтакором» (2:0) перед возвращением домой с турецкого этапа подготовки.

«Польза этого зарубежного сбора была, прежде всего, в том, что каждый из соперников действовал в привычном для себя стиле. Накопленный опыт обязательно пригодится нам во второй части сезона.

Вот и сегодняшний оппонент – «Пахтакор» старался играть комбинационно, с открытым забралом. Конечно, нам хотелось взять верх и доказать случайность поражения в предыдущем спарринге – с немецким «Фрайбергом». Это нам удалось. Подоляне действовали быстрее и свое игровое преимущество материализовали в забитый мяч испанским легионером Себерио перед перерывом. На встречных курсах продолжалось соперничество и во втором тайме, и на 77-й минуте мы отличились во второй раз – 2:0.

Также важно, что обошлось без травм и мы в хорошем настроении отправились домой».

«Эпицентр» занимает 14 место в УПЛ, набрав 14 очков.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
