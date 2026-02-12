Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола

Полузащитник «Эпицентра» Евгений Запорожец эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подолянам взять верх над «Пахтакором» (2:0) перед возвращением домой с турецкого этапа подготовки.

«Польза этого зарубежного сбора была, прежде всего, в том, что каждый из соперников действовал в привычном для себя стиле. Накопленный опыт обязательно пригодится нам во второй части сезона.

Вот и сегодняшний оппонент – «Пахтакор» старался играть комбинационно, с открытым забралом. Конечно, нам хотелось взять верх и доказать случайность поражения в предыдущем спарринге – с немецким «Фрайбергом». Это нам удалось. Подоляне действовали быстрее и свое игровое преимущество материализовали в забитый мяч испанским легионером Себерио перед перерывом. На встречных курсах продолжалось соперничество и во втором тайме, и на 77-й минуте мы отличились во второй раз – 2:0.

Также важно, что обошлось без травм и мы в хорошем настроении отправились домой».

«Эпицентр» занимает 14 место в УПЛ, набрав 14 очков.