25
0
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 22:00 матч Кубка Англии
25
0
В субботу, 14 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Ливерпуль – БрайтонСмотреть трансляцию
