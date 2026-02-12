Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Ливерпуль
14.02.2026 22:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:43
25
0

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 22:00 матч Кубка Англии

12 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:43
25
0
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 14 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Брайтон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Солфорд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Халл Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Арне СЛОТ: «К сожалению для Джеррарда, этот игрок его превзойдет»
Кубок Англии по футболу Ливерпуль Брайтон смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 4
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026

Словакия обыграла Финляндию

Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 23:55 0
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»

Николай Зоц прокомментировал результаты украинок

Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола
Футбол | 12.02.2026, 19:55
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Олимпийские игры | 12.02.2026, 18:14
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12.02.2026, 07:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 7
Теннис
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 14
Бокс
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 7
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
10.02.2026, 16:50 4
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем