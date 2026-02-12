Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля

Атлетико – Барселона – 4:0

Голы: Жоан Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2