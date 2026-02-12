Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании
В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».
Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля
Атлетико – Барселона – 4:0
Голы: Жоан Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2
