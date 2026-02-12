Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
12 февраля 2026, 22:52 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:50
2

Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании

Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля
Атлетико – Барселона – 4:0
Голы: Жоан Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2

ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Антуан Гризманн видео голов и обзор Атлетико - Барселона Хулиан Альварес Адемола Лукман автогол Эрик Гарсия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
