Исторический провал Барселоны: такого не было больше 70 лет

Каталонская «Барселона» впервые в XXI столетии пропустила четыре мяча уже в первой половине встречи.

Коллектив под началом Ханс-Дитера Флика к перерыву уступал мадридскому «Атлетико» со счетом 0:4 в рамках полуфинала Кубка Испании.

Подобного провала в данном турнире у «сине-гранатовых» не наблюдалось с 1943 года – в тот раз они проигрывали «Реалу» 0:8 после первого тайма полуфинального поединка, который завершился разгромом 1:11.

С 25 октября 1953 года «блауграна» впервые завершила первую половину официального матча с дефицитом в четыре гола. В тот раз каталонцы получили четыре безответных мяча от «сливочных» в первом тайме и еще один после перерыва, однако та встреча проходила в чемпионате Испании, а не в кубковом противостоянии.