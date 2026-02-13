Исторический провал Барселоны: такого не было больше 70 лет
Коллектив Флика до перерыва уступал Атлетико со счетом 0:4
Каталонская «Барселона» впервые в XXI столетии пропустила четыре мяча уже в первой половине встречи.
Коллектив под началом Ханс-Дитера Флика к перерыву уступал мадридскому «Атлетико» со счетом 0:4 в рамках полуфинала Кубка Испании.
Подобного провала в данном турнире у «сине-гранатовых» не наблюдалось с 1943 года – в тот раз они проигрывали «Реалу» 0:8 после первого тайма полуфинального поединка, который завершился разгромом 1:11.
С 25 октября 1953 года «блауграна» впервые завершила первую половину официального матча с дефицитом в четыре гола. В тот раз каталонцы получили четыре безответных мяча от «сливочных» в первом тайме и еще один после перерыва, однако та встреча проходила в чемпионате Испании, а не в кубковом противостоянии.
