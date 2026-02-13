Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: «На поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть»
Испания
13 февраля 2026, 01:11 |
27
0

ФЛИК: «На поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть»

Тренер Барселоны высказался о разгромном поражении от Атлетико

13 февраля 2026, 01:11 |
27
0
ФЛИК: «На поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» в первой встрече полуфинала Кубка Испании (0:4).

«Качество нашей игры было неудовлетворительным. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на ответном поединке. Исправить ситуацию будет крайне непросто, однако мы намерены сражаться до конца.

В перерыве мы провели разбор различных игровых эпизодов и обсудили способы улучшения наших действий. В первой половине встречи на поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть».

Относительно отмененного забитого мяча Кубарси по причине офсайда тренер добавил следующее:

«Мне любопытно узнать основания для фиксации положения вне игры. Не совсем понимаю логику принятого ими решения. Нам приходится мириться с этим фактом, но я категорически не согласен с таким вердиктом», – заявил Флик.

По теме:
Ничья Ювентуса, Ман Юнайтед разгромил Атлетико в Лиге чемпионов
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Барселона Ханс-Дитер Флик Атлетико Мадрид Диего Симеоне Кубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 5
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026

Словакия обыграла Финляндию

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:25 10
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»
Футбол | 12.02.2026, 22:55
Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»
Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
11.02.2026, 07:08 13
Олимпийские игры
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем