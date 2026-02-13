ФЛИК: «На поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» в первой встрече полуфинала Кубка Испании (0:4).

«Качество нашей игры было неудовлетворительным. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на ответном поединке. Исправить ситуацию будет крайне непросто, однако мы намерены сражаться до конца.

В перерыве мы провели разбор различных игровых эпизодов и обсудили способы улучшения наших действий. В первой половине встречи на поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть».

Относительно отмененного забитого мяча Кубарси по причине офсайда тренер добавил следующее:

«Мне любопытно узнать основания для фиксации положения вне игры. Не совсем понимаю логику принятого ими решения. Нам приходится мириться с этим фактом, но я категорически не согласен с таким вердиктом», – заявил Флик.