Луис Энрике готов возглавить Барселону, если оттуда выгонят двух игроков

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике дал понять руководству клуба, что в случае своего возможного возвращения на «Камп Ноу» не готов работать с двумя нынешними игроками команды.

По информации источника, речь идет о вратаре Марке-Андре тер Штегене и центральном защитнике Рональде Араухо. Энрике считает, что их влияние в раздевалке и статус лидеров могут помешать его модели управления командой. В частности, тренер стремится к полному контролю над коллективом и не хочет игроков, которые могут не принять смену роли.

В случае с Араухо сомнения вызывают его игровые качества, прежде всего участие в построении атак. Луис Энрике предпочитает защитников другого профиля. В «Барселоне» приняли информацию во внимание, рассматривая ее как сигнал на будущее.