Испания
12 февраля 2026, 07:22 |
Луис Энрике готов возглавить Барселону, если оттуда выгонят двух игроков

Испанский тренер против Марка-Андре тер Штегена и Рональда Араухо

Луис Энрике готов возглавить Барселону, если оттуда выгонят двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике дал понять руководству клуба, что в случае своего возможного возвращения на «Камп Ноу» не готов работать с двумя нынешними игроками команды.

По информации источника, речь идет о вратаре Марке-Андре тер Штегене и центральном защитнике Рональде Араухо. Энрике считает, что их влияние в раздевалке и статус лидеров могут помешать его модели управления командой. В частности, тренер стремится к полному контролю над коллективом и не хочет игроков, которые могут не принять смену роли.

В случае с Араухо сомнения вызывают его игровые качества, прежде всего участие в построении атак. Луис Энрике предпочитает защитников другого профиля. В «Барселоне» приняли информацию во внимание, рассматривая ее как сигнал на будущее.

По теме:
Где смотреть онлайн 1-й матч 1/2 финала Кубка Испании Атлетико – Барселона
Тренер Барселоны раскритиковал поле перед матчем с Атлетико
Президент Ла Лиги высмеял компромисс Реала и УЕФА
Луис Энрике Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Марк-Андре тер Штеген Рональд Араухо
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Сообщить об ошибке

