Арсенал и Реал одержали выездные победы в 1/8 финала Лиги чемпионов

В женской Лиге чемпионов началась стадия плей-офф
В женской Лиге чемпионов началась стадия плей-офф.
Английский Арсенал и испанский Реал Мадрид одержали выездные победы в 1/8 финала ЛЧ.
Лондонский Арсенал взял верх над командой Левен из Бельгии (4:0). Мадридский Реал нанес поражение французскому Парижу (3:2).
12 февраля состоятся поединки: Вольфсбург – Ювентус, Атлетико – Манчестер Юнайтед. Ответные матчи 1/8 финала пройдут 18–19 февраля.
Лига чемпионов среди женщин
1/8 финала, 11 февраля 2026
Левен (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:4
Голы: Фрида Маанум, 22, 52, Оливия Смит, 37, Алессия Руссо, 72
Париж (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
Голы: Кайя Корошец, 10, Мелин Менди, 89 – Кэролайн Уир, 39, Атеня дель Кастильо, 45, Линда Кайседо, 83
Сетка плей-офф
Инфографика
