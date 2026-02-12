Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал и Реал одержали выездные победы в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 февраля 2026, 09:04 | Обновлено 12 февраля 2026, 09:18
Арсенал и Реал одержали выездные победы в 1/8 финала Лиги чемпионов

В женской Лиге чемпионов началась стадия плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

В женской Лиге чемпионов началась стадия плей-офф.

Английский Арсенал и испанский Реал Мадрид одержали выездные победы в 1/8 финала ЛЧ.

Лондонский Арсенал взял верх над командой Левен из Бельгии (4:0). Мадридский Реал нанес поражение французскому Парижу (3:2).

12 февраля состоятся поединки: Вольфсбург – Ювентус, Атлетико – Манчестер Юнайтед. Ответные матчи 1/8 финала пройдут 18–19 февраля.

Лига чемпионов среди женщин

1/8 финала, 11 февраля 2026

Левен (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:4

Голы: Фрида Маанум, 22, 52, Оливия Смит, 37, Алессия Руссо, 72

Париж (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: Кайя Корошец, 10, Мелин Менди, 89 – Кэролайн Уир, 39, Атеня дель Кастильо, 45, Линда Кайседо, 83

Сетка плей-офф

Инфографика

Лига чемпионов по футболу среди женщин Арсенал Лондон Реал Мадрид Ауд-Хеверле Левен Париж Алессия Руссо
Сообщить об ошибке

