Динамо определилось с нападающими на вторую часть сезона

Действующий чемпион Украины киевское «Динамо» не планирует трансферов в атакующую линию в текущее зимнее окно.

Как отмечает источник, киевляне начнут вторую часть чемпионата с Матвеем Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владиславом Бленуце.

Молодой нападающий киевлян Владислав Герич продолжит набираться опыта в «Черноморце» – где он будет играть на правах аренды во второй части сезона.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимнем сборе в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.