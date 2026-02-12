Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 08:16
Динамо определилось с нападающими на вторую часть сезона

Клуб не будет вносить изменения

Динамо определилось с нападающими на вторую часть сезона
ФК Динамо. Игорь Костюк

Действующий чемпион Украины киевское «Динамо» не планирует трансферов в атакующую линию в текущее зимнее окно.

Как отмечает источник, киевляне начнут вторую часть чемпионата с Матвеем Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владиславом Бленуце.

Молодой нападающий киевлян Владислав Герич продолжит набираться опыта в «Черноморце» – где он будет играть на правах аренды во второй части сезона.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимнем сборе в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Перець
А чому дерев'яного Бленуце не в Чорноморець, а Герича награвати
